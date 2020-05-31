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2020-05-31T18:37
https://ria.ru/20200531/1572257437.html
Корреспондент РИА Новости в США рассказал о самочувствии после инцидента
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РИА Новости

Корреспондент РИА Новости в США рассказал о самочувствии после инцидента

18:37 31.05.2020
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© AP Photo / John MinchilloСотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
© AP Photo / John Minchillo
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
МИННЕАПОЛИС, 31 мая - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, которому накануне полиция Миннеаполиса распылила перцовый спрей в лицо, сообщил, что чувствует себя хорошо.
"Все в порядке, жжение ушло, зрение не пострадало", - сказал он.
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Вчера, 17:27
В Нью-Йорке полицейский распылил протестующему в лицо перцовый спрей
Ранее он сообщил, что полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов - съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости уже после разгона акции протеста.
МИД РФ расценил это как как проявление необоснованной жестокости.
Губернатор штата Миннесота Тим Уолц извинился перед журналистами, которые были задержаны или подверглись нападению полиции в ночь на воскресенье.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРИА НовостиМиннеаполисСШАВ мире
Популярные комментарии
Последняя либерально - демократическая шелуха осыпается с США, многие знали, насколько там террористический и деспотический строй, а теперь и остальным открываются глаза, как Америка дальше будет "демократию" насаждать в других странах. Это ей Украина и Грузия отрыгивается, Югославия, Ливия, Ирак, Сирия и др. То ли ещё будет?
31 мая, 19:03
Александр Невский
1200000
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