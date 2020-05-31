Корреспондент РИА Новости в США рассказал о самочувствии после инцидента

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе

© AP Photo / John Minchillo Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе

МИННЕАПОЛИС, 31 мая - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, которому накануне полиция Корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, которому накануне полиция Миннеаполиса распылила перцовый спрей в лицо, сообщил, что чувствует себя хорошо.

"Все в порядке, жжение ушло, зрение не пострадало", - сказал он.

Ранее он сообщил, что полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов - съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости уже после разгона акции протеста.

МИД РФ расценил это как как проявление необоснованной жестокости.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц извинился перед журналистами, которые были задержаны или подверглись нападению полиции в ночь на воскресенье.