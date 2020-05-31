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В Татарстане начали проверку после обнаружения тела мальчика возле дамбы
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РИА Новости

В Татарстане начали проверку после обнаружения тела мальчика возле дамбы

18:27 31.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Прокуратура Актанышского района Татарстана начала проверку органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после обнаружения тела мальчика около дамбы "Актанышские пруды", сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
По предварительным данным, утром 31 мая в дежурную часть ОМВД России по Актанышскому району поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила о безвестном исчезновении сына 2014 года рождения. В ходе розыска в прибрежной зоне дамбы "Актанышские пруды" была обнаружена одежда ребенка, а в 10 метрах от водоема обнаружено тело несовершеннолетнего с рассечением затылочной части головы.
"Надзорное ведомство проверит деятельность компетентных органов на предмет полноты и своевременности мер по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних... Будет дана оценка действиям родителей по поводу надлежащего воспитания ребенка. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на особый контроль", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". В настоящее время проводится осмотр места происшествия, добавляется в сообщении.
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Генеральная прокуратура РФРеспублика Татарстан (Татарстан)Происшествия
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