В Татарстане начали проверку после обнаружения тела мальчика возле дамбы

По предварительным данным, утром 31 мая в дежурную часть ОМВД России по Актанышскому району поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила о безвестном исчезновении сына 2014 года рождения. В ходе розыска в прибрежной зоне дамбы "Актанышские пруды" была обнаружена одежда ребенка, а в 10 метрах от водоема обнаружено тело несовершеннолетнего с рассечением затылочной части головы.