Попова рассказала о расширении производства тестов на коронавирус

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Бесконечного и безграничного роста тестирования на коронавирусную инфекцию не предполагается, это и не нужно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Производство расширяется, производство сегодня успевает. Бесконечного и безграничного роста тестирования не предполагается, и это не нужно",- сказала Попова в интервью каналу "Россия 24".
Она отметила, что Роспотребнадзор работает над созданием экспресс-тестов для диагностики коронавируса, но мировой опыт показывает, что при переходе на них сильно растет погрешность. "То есть он может быть использован, но с определенными оговорками", - пояснила Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.