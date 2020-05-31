Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T17:45
https://ria.ru/20200531/1572255844.html
В МЧС назвали предварительную причину пожара в жилом доме в Югре
https://cdn25.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_0cff0c83ad538138ad243f5ab0fd94a0.jpg
РИА Новости

В МЧС назвали предварительную причину пожара в жилом доме в Югре

17:45 31.05.2020
274
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая - РИА Новости. Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в жилом многоэтажном доме в Лангепасе (ХМАО), где погибли мужчина и женщина, сообщает региональное управление МЧС.
"По предварительным выводам дознавателей МЧС, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. По данному факту проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении.
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в Москве
5 мая 2019, 11:42
Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме
Пожар произошел в воскресенье около 16 часов по местному времени (14.00 мск) в квартире на первом этаже дома №11 по улице Мира. По информации ведомства, возгорание наблюдалось в пределах одной комнаты, на ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось не более 25 минут. Самостоятельно эвакуировались 32 жильца многоэтажки, троих пожарные вынесли из здания, двое из них - мужчина и женщина - скончались, еще один мужчина госпитализирован.
000201
Обсудить 0
Ханты-Мансийский автономный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЛангепасХанты-Мансийский АОПроисшествия
Рекомендуем
Полицейская машина в Индианаполисе, США
СМИ: в Индианаполисе не менее трех человек погибло во время протестов
Скорая помощь
В Югре два человека погибли при пожаре в жилом доме
Медицинские работники одевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
В Минздраве оценили риск заражения при работе с "легкими" больными COVID
Полицейский
В Татарстане начали проверку после обнаружения тела мальчика возле дамбы
Сосиски
В Израиле пресекли незаконный ввоз экстази в упаковках сосисок
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин поздравил главу НАСА со стыковкой Crew Dragon к МКС
Полицейские в Миннеаполисе применяют перцовый спрей против представителя СМИ
Губернатор Миннесоты извинился за нападение полиции на журналистов
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке полицейский распылил протестующему в лицо перцовый спрей
Храм Христа Спасителя, закрытый для посещения из-за коронавируса
В ГД прокомментировали рекомендации Роспотребнадзора по открытию храмов
Президент США Дональд Трамп
Трамп не намерен использовать Национальную гвардию в федеральном масштабе
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
В Молдавии число случаев COVID-19 выросло до 8251
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трампа на время уводили в бункер из-за протестов у Белого дома
Карты национальной платежной системы Мир
Эксперты объяснили, когда знакомить ребенка с банковской картой
Дождь в Москве
В Москве ветер за два дня повалил около 80 деревьев
Телеведущий Валдис Пельш
Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Лента новостейМолния