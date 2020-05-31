В МЧС назвали предварительную причину пожара в жилом доме в Югре

"По предварительным выводам дознавателей МЧС, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. По данному факту проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении.
5 мая 2019, 11:42Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме
Пожар произошел в воскресенье около 16 часов по местному времени (14.00 мск) в квартире на первом этаже дома №11 по улице Мира. По информации ведомства, возгорание наблюдалось в пределах одной комнаты, на ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось не более 25 минут. Самостоятельно эвакуировались 32 жильца многоэтажки, троих пожарные вынесли из здания, двое из них - мужчина и женщина - скончались, еще один мужчина госпитализирован.