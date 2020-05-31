Украинский телеведущий пожелал "сдохнуть" жителям Крыма и Донбасса

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
Он заявил, что является сторонником тотальной блокады обоих регионов.
"Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света — без ничего. Закрыл бы все", — сказал Дроздов.
Заместитель главы общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал Дроздова больным человеком после подобного высказывания.
Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Так, он называл украинцев "паскудными и орусевшими". По его словам, эволюционный путь развития превратит страну в Малороссию. Он также оскорблял русскоязычных соотечественников.