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2020-05-31T21:05
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Украинский телеведущий пожелал "сдохнуть" жителям Крыма и Донбасса
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РИА Новости

Украинский телеведущий пожелал "сдохнуть" жителям Крыма и Донбасса

16:17 31.05.2020 (обновлено: 21:05 31.05.2020)
55647
CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren / Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren /
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
Он заявил, что является сторонником тотальной блокады обоих регионов.
Львов, Украина
3 мая, 01:24
Украинский телеведущий рассказал, как обманывал русскоязычных туристов
"Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света — без ничего. Закрыл бы все", — сказал Дроздов.
Телеведущий заявил, что считает недопустимым списание долгов жителям Донбасса за коммунальные услуги. По его словам, любые торговые или коммунальные отношения с ДНР и ЛНР являются "финансированием терроризма".
Заместитель главы общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал Дроздова больным человеком после подобного высказывания.
Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Так, он называл украинцев "паскудными и орусевшими". По его словам, эволюционный путь развития превратит страну в Малороссию. Он также оскорблял русскоязычных соотечественников.
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РоссияСитуация на УкраинеОстап ДроздовЛНРДНРРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну а чему тут удивляться — толерантные европейцы в кружевных трусах всегда себя так ведут.
31 мая, 16:20
Себекхотеп III
297191009
Ну вы нашли, чьи ютуб-каналы смотреть.
31 мая, 16:25
Naum Vygodsky
1702400112
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