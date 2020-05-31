Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T16:16
https://ria.ru/20200531/1572253156.html
В Узбекистане число умерших с COVID-19 выросло до 15
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1036x0_80_0_0_9338e6001f9f40ec95ff01471541561e.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число умерших с COVID-19 выросло до 15

16:16 31.05.2020
308
© Sputnik / Дильшода Рахматова Узбекистан
 Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 31 мая - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число погибших от болезни в стране составило 15 человек, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья число зарегистрированных случаев возросло до 3554, 14 пациентов скончались, 2783 выздоровели.
Контейнерная зона в Узбекистане
30 мая, 06:37Распространение нового коронавируса
В Узбекистане продлили карантин до 15 июня
"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 63-летняя жительница Ташкента", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, женщина была госпитализирована 30 мая в тяжелом состоянии, у нее был обнаружен новый тип коронавируса. Пациентка ранее проходила лечение от инсульта.
"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась от острой цереброваскулярной патологии, легочной сердечной недостаточности", - добавили в пресс-службе.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
022100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 5494
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 15 тысяч
Амстердам
В Нидерландах за сутки пять человек умерли от COVID-19
Бельгия
В Бельгии выявили 195 новых случаев коронавируса
Российские военные специалисты в Белграде
В Сербии от коронавируса умер один человек
Площадь перед собором Нотр-Дам-де-Пари
Площадь перед Нотр-Дам открыли для посетителей
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
В Молдавии число случаев COVID-19 выросло до 8251
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 3554
Медицинский работник на территории ФМБА в Химках
В Подмосковье еще 371 пациент вылечился от COVID-19
Шприц для инъекций
Семья девочки со СМА из Калининграда собрала 162 млн рублей на лекарство
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане продлили карантин до 15 июня
Медицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде
В Испании за сутки выявили менее 100 случаев коронавируса
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
В Турции число случаев коронавируса выросло на 839
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число заболевших COVID-19 выросло до 19 257
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Лента новостейМолния