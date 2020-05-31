В Узбекистане число умерших с COVID-19 выросло до 15

ТАШКЕНТ, 31 мая - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число погибших от болезни в стране составило 15 человек, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья число зарегистрированных случаев возросло до 3554, 14 пациентов скончались, 2783 выздоровели.
"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 63-летняя жительница Ташкента", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, женщина была госпитализирована 30 мая в тяжелом состоянии, у нее был обнаружен новый тип коронавируса. Пациентка ранее проходила лечение от инсульта.
"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась от острой цереброваскулярной патологии, легочной сердечной недостаточности", - добавили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф