"Пойдут разгружать вагоны": Лоза рассказал, как артисты могут заработать

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Певец и музыкант Юрий Лоза в беседе с "Вечерней Москвой" высказал мнение, что "звезда высшего полета" может пойти работать курьером или таксистом, если возникнут проблемы с деньгами.
Музыкант считает, что даже у самых знаменитых артистов финансовое положение ухудшилось из-за пандемии коронавирусной инфекции и ее последствий.
Лоза сравнил текущую ситуацию с Великой депрессией: по его словам, тогда все "пошли разгружать вагоны, несмотря на статус и звездность".
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"Точно так же и сейчас: если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны. Все мы — люди, которым будет нечего есть, — пойдем работать кем угодно", — пояснил певец.
Ранее шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, рассказал, что пандемия коронавируса ударила их с певицей Наташей Королевой семейному бюджету. Он также заявил, что артисты не имеют ни копейки, в отличие от "бабушек и дедушек".
Также о "чудовищном" положении артистов заявил и продюсер Иосиф Пригожин, после чего между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся скандал.