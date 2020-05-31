"Пойдут разгружать вагоны": Лоза рассказал, как артисты могут заработать

Лоза сравнил текущую ситуацию с Великой депрессией: по его словам, тогда все "пошли разгружать вагоны, несмотря на статус и звездность".

"Точно так же и сейчас: если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны. Все мы — люди, которым будет нечего есть, — пойдем работать кем угодно", — пояснил певец.