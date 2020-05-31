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Культура
2020-05-31T16:36
https://ria.ru/20200531/1572253019.html
"Пойдут разгружать вагоны": Лоза рассказал, как артисты могут заработать
https://cdn22.img.ria.ru/images/155012/04/1550120497_0:312:3071:2039_1036x0_80_0_0_2833123c1c21c136cb5a0a443e564f8c.jpg
РИА Новости

"Пойдут разгружать вагоны": Лоза рассказал, как артисты могут заработать

16:11 31.05.2020 (обновлено: 16:36 31.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Певец и музыкант Юрий Лоза в беседе с "Вечерней Москвой" высказал мнение, что "звезда высшего полета" может пойти работать курьером или таксистом, если возникнут проблемы с деньгами.
Музыкант считает, что даже у самых знаменитых артистов финансовое положение ухудшилось из-за пандемии коронавирусной инфекции и ее последствий.
Лоза сравнил текущую ситуацию с Великой депрессией: по его словам, тогда все "пошли разгружать вагоны, несмотря на статус и звездность".
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"Точно так же и сейчас: если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны. Все мы — люди, которым будет нечего есть, — пойдем работать кем угодно", — пояснил певец.
Ранее шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, рассказал, что пандемия коронавируса ударила их с певицей Наташей Королевой семейному бюджету. Он также заявил, что артисты не имеют ни копейки, в отличие от "бабушек и дедушек".
Также о "чудовищном" положении артистов заявил и продюсер Иосиф Пригожин, после чего между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся скандал.
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