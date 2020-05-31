В России прокомментировали идею Трампа пригласить Москву на саммит G7

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп справедливо считает формат "Большой семерки" устаревшим, отметили российские политики.
Ранее американский лидер отложил проведение саммита G7 и объявил о намерении пригласить туда Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
"Ритуальная демонстрация"
Сенатор Константин Косачев заявил в комментарии RT, что формат мероприятия в его нынешнем виде не интересен никому, кроме самих участников.
24 декабря 2019, 08:00Нам больше не нужна "Большая семерка". И даже не интересна
Он отметил, что в последнее время механизм потерял потенциал для выработки новых решений и превратился в "ритуальную демонстрацию" единства участников "Большой семерки".
По словам парламентария, России это мероприятие может быть интересно только в том случае, если ее пригласили участвовать на равных, а не "посидеть на приставных стульчиках и засвидетельствовать уважение".
"Назрел серьезный кризис"
"Мы уже заявляли, что для нас более перспективная и нужная организация — это G20, в этой организации мы успешно работаем, и она уже заявила о себе как о лидере международного движения в решении экономических вопросов", — заключил он.
Сенатор Сергей Калашников, в свою очередь, предположил, что России стоит воспользоваться приглашением Трампа.
"До осени многое может произойти. При сегодняшнем раскладе встреча на самом высоком уровне, учитывая ту сложную ситуацию, в которой находится мир, крайне необходима", — цитирует его inforeactor.
Он отметил, что Москва всегда принимает корректно сделанные приглашения, поскольку готова пойти навстречу для стабилизации ситуации в мире.
"Желания расходятся с политикой"
В аналогичном духе высказался сенатор Алексей Пушков. Он согласился с мнением американского президента о том, что формат G7 устарел.
"Трампу не откажешь в смелости суждений. Но его желания часто расходятся с его же политикой", — написал парламентарий в твиттере.
G7 расширили до "Большой восьмерки" за счет вхождения России в 1998 году, однако после присоединения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи. Участники группы заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока она не изменит свою политику относительно полуострова.
Сейчас в G7 состоят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия. Американские и европейские политики в последние годы неоднократно предлагали снова пригласить Москву. Владимир Путин, со своей стороны, отмечал, что Россия готова к диалогу, но присоединение к формату — не самоцель дня нее.