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2020-05-31T18:41
https://ria.ru/20200531/1572252104.html
В России прокомментировали идею Трампа пригласить Москву на саммит G7
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РИА Новости

В России прокомментировали идею Трампа пригласить Москву на саммит G7

15:50 31.05.2020 (обновлено: 18:41 31.05.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп справедливо считает формат "Большой семерки" устаревшим, отметили российские политики.
Ранее американский лидер отложил проведение саммита G7 и объявил о намерении пригласить туда Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

"Ритуальная демонстрация"

Сенатор Константин Косачев заявил в комментарии RT, что формат мероприятия в его нынешнем виде не интересен никому, кроме самих участников.
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Он отметил, что в последнее время механизм потерял потенциал для выработки новых решений и превратился в "ритуальную демонстрацию" единства участников "Большой семерки".
По словам парламентария, России это мероприятие может быть интересно только в том случае, если ее пригласили участвовать на равных, а не "посидеть на приставных стульчиках и засвидетельствовать уважение".

"Назрел серьезный кризис"

По мнению сенатора Сергея Цекова, приглашение Москвы означает, что в организации назрел серьезный кризис. В беседе с РБК он заявил, что в сложившихся условиях было бы правильно расширить формат до G20, однако США "стараются даже в этой ситуации предложить что-то в усеченном виде".

"Мы уже заявляли, что для нас более перспективная и нужная организация — это G20, в этой организации мы успешно работаем, и она уже заявила о себе как о лидере международного движения в решении экономических вопросов", — заключил он.

Сенатор Сергей Калашников, в свою очередь, предположил, что России стоит воспользоваться приглашением Трампа.
"До осени многое может произойти. При сегодняшнем раскладе встреча на самом высоком уровне, учитывая ту сложную ситуацию, в которой находится мир, крайне необходима", — цитирует его inforeactor.
Канцлер Германии Ангела Меркель
30 мая, 02:49
Меркель не согласилась на очное участие в саммите G7 в Вашингтоне
Он отметил, что Москва всегда принимает корректно сделанные приглашения, поскольку готова пойти навстречу для стабилизации ситуации в мире.

"Желания расходятся с политикой"

В аналогичном духе высказался сенатор Алексей Пушков. Он согласился с мнением американского президента о том, что формат G7 устарел.
"Трампу не откажешь в смелости суждений. Но его желания часто расходятся с его же политикой", — написал парламентарий в твиттере.
G7 расширили до "Большой восьмерки" за счет вхождения России в 1998 году, однако после присоединения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи. Участники группы заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока она не изменит свою политику относительно полуострова.
Сейчас в G7 состоят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия. Американские и европейские политики в последние годы неоднократно предлагали снова пригласить Москву. Владимир Путин, со своей стороны, отмечал, что Россия готова к диалогу, но присоединение к формату — не самоцель дня нее.
Президент РФ Владимир Путин во время участия в саммите лидеров Большой двадцатки по коронавирусу в режиме видеоконференции
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РоссияG7Дональд ТрампБольшая двадцаткаАлексей ПушковСергей КалашниковМоскваЯпонияСШАВ мире
Популярные комментарии
Если Китай не приглашают, то цель этого междусобойчика понятна. Приглашают дополнительно тех, кого надеются уговорить дружить против Китая.
31 мая, 16:42
strannik_4691
10810002
Трамп распоряжается "семеркой", как своими вассалами. Хочет , организует, хочет-нет.
31 мая, 16:14
elya.velichutina
6290002
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