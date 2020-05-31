В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 42 556

МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 898 до 42 556, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 235, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последние дни он снижается и, по статистике минздрава, составляет менее 900. На субботу в Белоруссии число диагностированных случаев COVID-19 составляло 41 658, в том числе сообщалось о 229 умерших. На прошлой неделе белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. Он также не исключил в мире вторую волну COVID-19 осенью и зимой.
"Зарегистрированы 42 556 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 541 093 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 235 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 18 514 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф