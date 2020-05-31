В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 42 556

"Зарегистрированы 42 556 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 541 093 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 235 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.