Пригожин заявил, что так и не получил "Доширак" от "Коммунистов России"

Пригожин отметил, что заявление партии считает попыткой "попиариться". "Произошла абсолютно, ну как вам сказать, абсолютно выдернутая вещь из контекста, распиаренная, поднятая на смех. У меня складывается ощущение в условиях не только пандемии, людям необходимо на ком-то, с одной стороны, выместить свое зло и на ком-то попиариться, сделать какую-то рекламную кампанию", - заявил Пригожин.

"Я когда касался вопроса индустрии, я говорил об отрасли, о культурно-развлекательной индустрии, и в этой культурно-развлекательной отрасли есть люди разные… "Маленьким", я имею в виду людям, которые только стартовали в своей творческой карьере именно, намного сложнее. Понимаете, это же не только мы там, люди, которые уже что-то сделали, а есть люди, которые учились в институте, на "Голосе" выступали. И у них какая-то появилась такая работа в виде там ресторанов, в виде клубов, в виде каких-то анимационных вещей, дней рождений, праздников и многого другого. Эти люди оказались лишены просто заработка", - отметил Пригожин.