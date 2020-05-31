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2020-05-31T15:36
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Пригожин заявил, что так и не получил "Доширак" от "Коммунистов России"
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РИА Новости

Пригожин заявил, что так и не получил "Доширак" от "Коммунистов России"

15:36 31.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия заявили, что так и не получили обещанную "гуманитарную помощь" в виде вермишели от партии "Коммунисты России", сообщила пара в разговоре с РИА Новости.
Ранее пресс-служба партии "Коммунисты России" заявила, что партия отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса.
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"Они людям врут и нам врут. До сих пор не получили от них "Доширак", - сообщил Пригожин. "Ждем который день - ничего не получали", - добавила Валерия.
Пригожин отметил, что заявление партии считает попыткой "попиариться". "Произошла абсолютно, ну как вам сказать, абсолютно выдернутая вещь из контекста, распиаренная, поднятая на смех. У меня складывается ощущение в условиях не только пандемии, людям необходимо на ком-то, с одной стороны, выместить свое зло и на ком-то попиариться, сделать какую-то рекламную кампанию", - заявил Пригожин.
Собеседник агентства отметил, что он не "жаловался", а обратил внимание на проблему. По его словам, в индустрии есть много начинающих, "маленьких" артистов, которые действительно столкнулись с трудностями в условиях пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции.
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"Я когда касался вопроса индустрии, я говорил об отрасли, о культурно-развлекательной индустрии, и в этой культурно-развлекательной отрасли есть люди разные… "Маленьким", я имею в виду людям, которые только стартовали в своей творческой карьере именно, намного сложнее. Понимаете, это же не только мы там, люди, которые уже что-то сделали, а есть люди, которые учились в институте, на "Голосе" выступали. И у них какая-то появилась такая работа в виде там ресторанов, в виде клубов, в виде каких-то анимационных вещей, дней рождений, праздников и многого другого. Эти люди оказались лишены просто заработка", - отметил Пригожин.
Собеседник агентства отметил, что отвечать на "провокацию" не собирается.
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81511254
Обсудить 11
Шоу-бизнесКоммунисты РоссииИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Общество
Популярные комментарии
Судя по всему работники почты оказались голоднее "бедствующих звёзд"
31 мая, 15:54
dayzzgone 1
380100
Ага не получил он ))) Схавал поди давно. И ещё хочет.
31 мая, 16:09
Andrey Bodrey
440101
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