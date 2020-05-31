Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T16:28
https://ria.ru/20200531/1572251606.html
Испания намерена в последний раз продлить режим повышенной готовности
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572102537_0:432:2554:1869_1036x0_80_0_0_2848f57c4e034bb53bc9ec3e2e3544e7.jpg
РИА Новости

Испания намерена в последний раз продлить режим повышенной готовности

15:32 31.05.2020 (обновлено: 16:28 31.05.2020)
1287
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц Мадрида
Женщина на одной из улиц Мадрида
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Женщина на одной из улиц Мадрида. Архивное фото
МАДРИД, 31 мая – РИА Новости. Испанские власти собираются в последний раз продлить режим повышенной готовности в стране, сообщил премьер Педро Санчес по итогам консультаций с главами автономных сообществ.
"Я сообщил председателям автономных сообществ, что нам нужно будет последнее продление режима повышенной готовности - на 15 дней", - объявил Санчес на пресс-конференции. Впервые с середины марта некоторые журналисты присутствовали в зале – на всех предыдущих конференциях с участием премьера с начала эпидемии все журналисты задавали вопросы в режиме онлайн.
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
28 мая, 11:45Распространение нового коронавируса
Испания продолжит использовать гидроксихлорохин при лечении COVID-19
Он сообщил, что на заключительной, третьей, стадии так называемой "деэскалации" (снятия карантинных мер) управление от центральных властей переходит к руководству автономных сообществ. "В руках правительства (Испании) останется только регулирование передвижения", - добавил Санчес.
Глава правительства выразил надежду, что в июле удастся возобновить передвижение по стране в полном объеме. При этом он напомнил, что угроза, связанная с эпидемией, не миновала и призвал всех жителей, в первую очередь молодежь, соблюдать санитарные меры предосторожности.
Голосование по предложению правительства в конгрессе депутатов состоится в среду. Режим повышенной готовности будет продлен до 21 июня.
В Испании открылись для посетителей уличные кафе
26 мая, 15:39
"Наиболее вероятно". Микробиолог предрек Испании новую вспышку COVID
Режим повышенной готовности был введен правительством 14 марта и с тех пор продлевался уже пять раз, в последний – до 7 июня. По закону каждый раз кабинет министров должен запрашивать согласие конгресса депутатов для его пролонгации.
Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, причем в разных регионах смягчение мер происходит в разное время, в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей). Передвижение между различными регионами ограничено. С 1 июня 70% жителей страны будут жить по правилам, определенным для второй фазы. 30% (включая Мадрид и Барселону) остаются на первой.
Испания – одна из самых пострадавших в мире стран от коронавируса COVID-19, число жертв составляет более 27 тысяч человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
510003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесМадрид (город)Барселона (город)ИспанияВ мире
Рекомендуем
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности
Стюардесса в салоне самолета
Социальное дистанцирование станет обязательным в самолетах
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
Закрытый для посетителей ЦПКиО имени М. Горького в Москве
Московские парки подготовились к открытию с 1 июня
В метро
Дептранс рассказал, как москвичам продлить проездной после 14 июня
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков отказался от рукопожатий при встречах
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 42 556
Ограничительные меры в парках из-за коронавируса
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Украинский телеведущий пожелал "сдохнуть" жителям Крыма и Донбасса
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
В России прокомментировали идею Трампа пригласить Москву на саммит G7
Пластиковые ложки и вилки
Греция начала избавляться от одноразового пластика
Красная площадь в Москве
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Любляна
Правительство Словении заявило об окончании эпидемии COVID-19 в стране
Пуск украинской ракеты Нептун
Эксперт оценил испытания украинской ракеты, "угрожающей" Крымскому мосту
Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Лента новостейМолния