Испания намерена в последний раз продлить режим повышенной готовности

МАДРИД, 31 мая – РИА Новости. Испанские власти собираются в последний раз продлить режим повышенной готовности в стране, сообщил премьер Испанские власти собираются в последний раз продлить режим повышенной готовности в стране, сообщил премьер Педро Санчес по итогам консультаций с главами автономных сообществ.

"Я сообщил председателям автономных сообществ, что нам нужно будет последнее продление режима повышенной готовности - на 15 дней", - объявил Санчес на пресс-конференции. Впервые с середины марта некоторые журналисты присутствовали в зале – на всех предыдущих конференциях с участием премьера с начала эпидемии все журналисты задавали вопросы в режиме онлайн.

Он сообщил, что на заключительной, третьей, стадии так называемой "деэскалации" (снятия карантинных мер) управление от центральных властей переходит к руководству автономных сообществ. "В руках правительства (Испании) останется только регулирование передвижения", - добавил Санчес.

Глава правительства выразил надежду, что в июле удастся возобновить передвижение по стране в полном объеме. При этом он напомнил, что угроза, связанная с эпидемией, не миновала и призвал всех жителей, в первую очередь молодежь, соблюдать санитарные меры предосторожности.

Голосование по предложению правительства в конгрессе депутатов состоится в среду. Режим повышенной готовности будет продлен до 21 июня.

Режим повышенной готовности был введен правительством 14 марта и с тех пор продлевался уже пять раз, в последний – до 7 июня. По закону каждый раз кабинет министров должен запрашивать согласие конгресса депутатов для его пролонгации.

Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, причем в разных регионах смягчение мер происходит в разное время, в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей). Передвижение между различными регионами ограничено. С 1 июня 70% жителей страны будут жить по правилам, определенным для второй фазы. 30% (включая Мадрид Барселону ) остаются на первой.

Испания – одна из самых пострадавших в мире стран от коронавируса COVID-19, число жертв составляет более 27 тысяч человек.