Эксперт оценил влияние пандемии COVID-19 на масштаб беспорядков в США

"Тут, конечно, переплетение всех факторов. Эпидемия коронавируса не в лучшую сторону сказывается на положении этих людей, которые дают больший процент зараженных. Поэтому, конечно, на этом фоне это все обостряется только, любой повод какой-то значимее раз в сто, чем если бы ситуация была другая, атмосфера, фон был другой. Да, я думаю, что если бы не было этой эпидемии, то масштаба такого, может быть, не было, и резонанса такого бы не было. Потому что случаи насилия полицейских в отношении темнокожих время от времени есть и существуют, об этом пишут, даже до суда дело иногда доходит, правда, не всегда полицейского обвиняют в этом. Но представители темнокожей общины, к сожалению, это представители и во всех смыслах неблагополучной части американского общества", - сказал РИА Новости Гарбузов.