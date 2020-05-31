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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T15:19
https://ria.ru/20200531/1572251154.html
Эксперт оценил влияние пандемии COVID-19 на масштаб беспорядков в США
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572184946_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d4f57a0e307e3699957681eabfd90d21.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил влияние пандемии COVID-19 на масштаб беспорядков в США

15:18 31.05.2020 (обновлено: 15:19 31.05.2020)
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© AP Photo / Julio CortezАкция протеста в Миннеаполисе
Акция протеста в Миннеаполисе
© AP Photo / Julio Cortez
Акция протеста в Миннеаполисе
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пандемия коронавируса способствовала большему масштабу беспорядков в США, возникших из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания, она ухудшила положение темнокожих людей в стране, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
Как отметил эксперт, в США линии разделения по этническому принципу и напряженность существовали всегда, власти страны пытаются это гасить, но время от времени проявляются такие вспышки. Он подчеркнул, что социальные проблемы - безработица, преступность, наркомания, алкоголизм – в большей степени проблемы темнокожей общины США, чем белых американцев.
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Массовые беспорядки в США: протесты, грабежи, стычки с полициейПротестующие в Миннеаполисе игнорируют распоряжение властей о введении комендантского часа. В городе проходят акции протеста, люди бьют стекла, грабят магазины и поджигают машины. Беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции вспыхнули во многих городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Портлэнде, Остине и других.
"Тут, конечно, переплетение всех факторов. Эпидемия коронавируса не в лучшую сторону сказывается на положении этих людей, которые дают больший процент зараженных. Поэтому, конечно, на этом фоне это все обостряется только, любой повод какой-то значимее раз в сто, чем если бы ситуация была другая, атмосфера, фон был другой. Да, я думаю, что если бы не было этой эпидемии, то масштаба такого, может быть, не было, и резонанса такого бы не было. Потому что случаи насилия полицейских в отношении темнокожих время от времени есть и существуют, об этом пишут, даже до суда дело иногда доходит, правда, не всегда полицейского обвиняют в этом. Но представители темнокожей общины, к сожалению, это представители и во всех смыслах неблагополучной части американского общества", - сказал РИА Новости Гарбузов.
По мнению эксперта, ситуация с темнокожим населением законсервирована государственной политикой США, "которые проводили эту политику на протяжении десятилетий из благих намерений".
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"То есть они помогали различными социальными программами бедным семьям, бедным американцам, в основном это темнокожие. И таким образом привели к тому, что они привыкли получать эти государственные подачки, ничего не делая взамен. Потому что гетто – это сплошная безработица, почти стопроцентная. Люди не работают, зачем это делать, зачем учиться, когда государство тебе дает деньги", - сказал эксперт.
Гарбузов назвал ситуацию "заколдованным кругом" и отметил, что США сами себя загнали в такую "ловушку," из которой они пытались выйти, но не получалось. Самая масштабная попытка выйти из этой "ловушки" была предпринята экс-президентом Рональдом Рейганом, но у него получилось не все, отметил эксперт.
"Не получилось, поэтому все осталось практически как было раньше. И другой президент понимает, что его тоже ждут неудачи на этом направлении. Кардинально решать эту проблему с темнокожими вряд ли получится, потому что надо, чтобы менялась психология, менялось сознание, менялось общественное поведение, прежде всего темнокожей общины", - сказал он.
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По мнению эксперта, когда люди живут этническими анклавами, это еще больше консервирует все их проблемы. "Поэтому я думаю, что эта проблема была проблемой прошлого века, позапрошлого века, так она и осталась проблемой и 21 века, перешла из прошлых поколений. И я думаю, что и в 22 век Америка войдет с такими же проблемами, связанными с темнокожим населением", - считает Гарбузов.
Эксперт добавил, что темнокожие – традиционный электорат Демократической партии США, которая попытается использовать текущую ситуацию против президента Дональда Трампа. "Любой демократ, даже белый, понимает, что это его избиратели, и он выступает всегда за них. Я думаю, что демократы, они, кстати, уже и начали, используют этот случай для атаки на Трампа, у которого, кстати говоря, репутация расиста. Хоть он пытается, ему сложно это скрыть, свои предпочтения этнические, но у него такая репутация есть", - подчеркнул он.
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Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и во многих других городах США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.
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Распространение нового коронавирусаБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаВалерий ГарбузовДональд ТрампРоссийская академия наукРональд РейганМиннеаполисКанадаСШАВ мире
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