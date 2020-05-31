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2020-05-31T14:46
https://ria.ru/20200531/1572249558.html
СК назвал версии возгорания исторических зданий в Ленинградской области
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РИА Новости

СК назвал версии возгорания исторических зданий в Ленинградской области

14:23 31.05.2020 (обновлено: 14:46 31.05.2020)
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© Фото : СУСК РФ по Ленинградской областиПоследствия поджога объектов культурного наследия в Новой Ладоге
Последствия поджога объектов культурного наследия в Новой Ладоге
© Фото : СУСК РФ по Ленинградской области
Последствия поджога объектов культурного наследия в Новой Ладоге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Следствие рассматривает несколько версий возгораний исторических зданий в Новой Ладоге в Ленинградской области, среди которых хулиганство, поджоги для завладения земельными участками и действия пиромана, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Следствие рассматривает несколько версий возгораний: преступление совершено неустановленными лицами из хулиганских побуждений, преступление совершено с целью последующего завладения земельными участками; поджог совершен лицом, имеющим заболевание психики (пиромания)", - сказано в сообщении.
Ранее бывшей и действующему главе администрации Новоладожского городского поселения Волховского района Ленинградской области было предъявлено обвинение в халатности после утраты шести исторических зданий, являющихся объектами культурного наследия.
По данным пресс-службы СК РФ, с января 2018 по 16 сентября прошлого года при пожарах сгорели два здания из комплекса жилых домов Мухиных, дом Стариковых и дом, где в 1918 году проходила 1-я конференция РКП(б) Новоладожского района. Эти потери, по информации пресс-службы, произошли из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей бывшей главы администрации поселения.
Еще два исторических здания сгорели за период с сентября 2019 года по май 2020 года. Пожары уничтожили жилой дом П. В. Шабанина XIX века и здание казармы для рабочих казенного винного склада конца XIX - начала XX веков. Уничтожение этих культурных объектов случилось в результате ненадлежащего исполнения обязанностей действующего главы администрации, отметили в пресс-службе.
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Новости - НедвижимостьСледственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьНовая ЛадогаВолховский районПроисшествия
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