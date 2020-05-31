СК назвал версии возгорания исторических зданий в Ленинградской области

По данным пресс-службы СК РФ, с января 2018 по 16 сентября прошлого года при пожарах сгорели два здания из комплекса жилых домов Мухиных, дом Стариковых и дом, где в 1918 году проходила 1-я конференция РКП(б) Новоладожского района. Эти потери, по информации пресс-службы, произошли из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей бывшей главы администрации поселения.