В КЧР медики скорой получат дополнительные выплаты после жалоб

ПЯТИГОРСК, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи в Карачаево-Черкесии получат стимулирующие выплаты в дополнение к федеральным после жалоб, сообщает оперштаб региона.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что 40 сотрудников скорой помощи написали заявление об увольнении из-за конфликта с главным врачом. Из публикаций следует, что медики центра медицины катастроф и скорой помощи жаловались в минздрав на снижение зарплат и отсутствие средств защиты. Как позже сообщили в минздраве региона, заявлений об увольнении не поступало.
"Положительно решён вопрос о выплате дополнительных стимулирующих выплат работникам скорой помощи в связи повышением нагрузки - в дополнение к федеральным выплатам сотрудникам, оказывающим скорую медицинскую помощь лицам с COVID-19", - говорится в сообщении.
В здании республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи оборудовано помещение под дезинфектор, где сотрудники могут переодеваться и проходить дезинфекцию после выезда к больному с подозрением на COVID-19, уточняет оперштаб.
"Министерство здравоохранения КЧР передало центру 200 одноразовых защитных комбинезонов, 50 многоразовых полумасок со сменными фильтрами и 50 пар защитных очков. Дополнительные СИЗ закупил и сам Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Заключён договор коллективного страхования от несчастных случаев и болезней от коронавирусной инфекции", - отмечено в сообщении.
Штатная численность сотрудников городской станции скорой помощи осталась без изменений, подчеркнули в оперативном штабе.
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