В КЧР медики скорой получат дополнительные выплаты после жалоб

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что 40 сотрудников скорой помощи написали заявление об увольнении из-за конфликта с главным врачом. Из публикаций следует, что медики центра медицины катастроф и скорой помощи жаловались в минздрав на снижение зарплат и отсутствие средств защиты. Как позже сообщили в минздраве региона, заявлений об увольнении не поступало.