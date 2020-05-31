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2020-05-31T14:22
https://ria.ru/20200531/1572249480.html
В КЧР медики скорой получат дополнительные выплаты после жалоб
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РИА Новости

В КЧР медики скорой получат дополнительные выплаты после жалоб

14:22 31.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи в Карачаево-Черкесии получат стимулирующие выплаты в дополнение к федеральным после жалоб, сообщает оперштаб региона.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что 40 сотрудников скорой помощи написали заявление об увольнении из-за конфликта с главным врачом. Из публикаций следует, что медики центра медицины катастроф и скорой помощи жаловались в минздрав на снижение зарплат и отсутствие средств защиты. Как позже сообщили в минздраве региона, заявлений об увольнении не поступало.
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"Положительно решён вопрос о выплате дополнительных стимулирующих выплат работникам скорой помощи в связи повышением нагрузки - в дополнение к федеральным выплатам сотрудникам, оказывающим скорую медицинскую помощь лицам с COVID-19", - говорится в сообщении.
В здании республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи оборудовано помещение под дезинфектор, где сотрудники могут переодеваться и проходить дезинфекцию после выезда к больному с подозрением на COVID-19, уточняет оперштаб.
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"Министерство здравоохранения КЧР передало центру 200 одноразовых защитных комбинезонов, 50 многоразовых полумасок со сменными фильтрами и 50 пар защитных очков. Дополнительные СИЗ закупил и сам Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Заключён договор коллективного страхования от несчастных случаев и болезней от коронавирусной инфекции", - отмечено в сообщении.
Штатная численность сотрудников городской станции скорой помощи осталась без изменений, подчеркнули в оперативном штабе.
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