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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T13:50
https://ria.ru/20200531/1572248329.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1036x0_80_0_0_8a6b0a8ec571e6aa360a586bac86536b.jpg
РИА Новости

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

13:50 31.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 31 мая - РИА Новости. Шесть детей есть в числе 87 вновь выявленных зараженных коронавирусом в Пензенской области, общее число заболевших в регионе увеличилось до 2332, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области скончались 19 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
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"Оперативная ситуация на 31 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 2332. Новых выявленных - 87. Пациенты-дети: 16 лет; один год; пять лет; семь лет; 14 лет; четыре года. Остальные пациенты - от 18 до 84 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 16 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, девять - в Каменском, по восемь - в Шемышейском и Пензенском, семь - в Нижнеломовском, шесть - в Тамалинском, по четыре - в Белинском и Бессоновском, по три - в Лопатинском, Пачелмском и Кузнецком, по два - в Иссинском, Земетчинском, Спасском, Сердобском и Бековском, по одному - еще в пяти районах области. Кроме того, один из заболевших является иногородним - жителем Сахалинской области.
По словам Черемушкиной, общее число выздоровевших в регионе выросло до 1827 человек, из них 66 за минувшие сутки.
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Также она добавила, что решение о возможности выхода на первый этап смягчения ограничительных мер пока не принято. "Пензенская область ожидает решения Роспотребнадзора относительно дальнейшего продления режима повышенной готовности и возможности выхода на первый этап смягчения ограничений. Как только заключение федеральной службы будет получено, будут подписаны и опубликованы соответствующие документы, а информация о решении озвучена", - отметила Черемушкина.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 31 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПензаПензенская областьКазахстанОбщество
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