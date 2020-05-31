В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 31 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 2332. Новых выявленных - 87. Пациенты-дети: 16 лет; один год; пять лет; семь лет; 14 лет; четыре года. Остальные пациенты - от 18 до 84 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.