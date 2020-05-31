В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

У Пескова спросили, пройдет ли парад в "максимально обычном режиме" или все же будет социальное дистанцирование из-за пандемии коронавируса.

"Безусловно, президент и гости будут на трибуне. Безусловно, будут и зарубежные главы государств", — сказал он в эфире программы " Москва. Кремль. Путин " на телеканале " Россия 1 ".

При этом Песков уточнил, что то, как все будет устроено на трибуне, предстоит уточнить. "Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется", — сказал он.