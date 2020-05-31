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75 лет Великой Победы
2020-05-31T23:26
https://ria.ru/20200531/1572248150.html
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571601127_0:271:3072:1999_1036x0_80_0_0_381724970008869a968757f3c01fd76b.jpg
РИА Новости

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

13:45 31.05.2020 (обновлено: 23:26 31.05.2020)
304524
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Красная площадь в Москве. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У Пескова спросили, пройдет ли парад в "максимально обычном режиме" или все же будет социальное дистанцирование из-за пандемии коронавируса.

"Безусловно, президент и гости будут на трибуне. Безусловно, будут и зарубежные главы государств", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

При этом Песков уточнил, что то, как все будет устроено на трибуне, предстоит уточнить. "Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется", — сказал он.
Красная площадь
28 мая, 18:36Распространение нового коронавируса
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Обсудить 68
75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинПарад ПобедыДмитрий ПесковМоскваОбщество
Популярные комментарии
Зачем он нужен ? Ветеранов не осталость , завоевания дедов - Социализм предан , отдайте деньги на операции детям , а то ведь могут и не дождаться.
31 мая, 15:14
Эффективный Менеджер
1751252336113
А тут похоже намечается парад обнуления... Рейтинг из под плинтуса хоть чуток поднять надо...
1 июня, 02:27
MPMax Payne
13812401
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