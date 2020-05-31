В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У Пескова спросили, пройдет ли парад в "максимально обычном режиме" или все же будет социальное дистанцирование из-за пандемии коронавируса.
"Безусловно, президент и гости будут на трибуне. Безусловно, будут и зарубежные главы государств", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
При этом Песков уточнил, что то, как все будет устроено на трибуне, предстоит уточнить. "Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется", — сказал он.