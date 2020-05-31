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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T13:35
https://ria.ru/20200531/1572247856.html
СМИ узнали о планах Японии смягчить ограничения на въезд в страну
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571920693_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_9e9cea3530decc33344bc58af9cecda4.jpg
РИА Новости

СМИ узнали о планах Японии смягчить ограничения на въезд в страну

13:35 31.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Плясункова Ситуация в Японии во время пандемии коронавируса
Ситуация в Японии во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Ситуация в Японии во время пандемии коронавируса. Архивное фото
ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Правительство Японии изучает вопрос о смягчении ограничений на въезд из четырех стран, в частности, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда на фоне достаточно стабильной ситуации по коронавирусу в этих регионах, пишет в воскресенье газета "Иомиури".
В настоящее время ограничения на въезд в Японию в связи с пандемией коронавирусной инфекции действуют до конца июня. По данным издания, в настоящее время эксперты изучают вопрос о частичном смягчении мер в течение лета.
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Как ожидается, все вылетающие из указанных четырех стран должны будут пройти ПЦР-тестирование на наличие коронавируса перед вылетом, а затем еще раз – по прилету. Если результат будет отрицательным, то будет выдано официальное разрешение на въезд в Японию.
На прошлой неделе правительство Японии вновь расширило список стран, въезд из которых запрещен на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. К изначальному списку были добавлены Индия, Пакистан, Бангладеш, Аргентина, Сальвадор, Киргизия, Таджикистан, Афганистан. Полный список из 188 стран и территорий опубликован на сайте МИД Японии.
Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в Японию всех иностранных граждан, которые проживают или посетили в последние две недели хотя бы одну из перечисленных стран.
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Для этих территорий также действует третий уровень "опасности поездок". Это предполагает полный отказ от поездок в указанные регионы. Всего шкала подразумевает четыре степени опасности, где "первый" - самый мягкий, а "четвертый" предусматривает вынесение рекомендации об эвакуации.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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