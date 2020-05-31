СМИ узнали о планах Японии смягчить ограничения на въезд в страну

ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Правительство Австралии, Новой Зеландии и Правительство Японии изучает вопрос о смягчении ограничений на въезд из четырех стран, в частности, Вьетнама Таиланда на фоне достаточно стабильной ситуации по коронавирусу в этих регионах, пишет в воскресенье газета " Иомиури ".

В настоящее время ограничения на въезд в Японию в связи с пандемией коронавирусной инфекции действуют до конца июня. По данным издания, в настоящее время эксперты изучают вопрос о частичном смягчении мер в течение лета.

Как ожидается, все вылетающие из указанных четырех стран должны будут пройти ПЦР-тестирование на наличие коронавируса перед вылетом, а затем еще раз – по прилету. Если результат будет отрицательным, то будет выдано официальное разрешение на въезд в Японию.

Пакистан, Бангладеш, Аргентина, Сальвадор, Киргизия, Таджикистан, На прошлой неделе правительство Японии вновь расширило список стран, въезд из которых запрещен на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. К изначальному списку были добавлены Индия Афганистан . Полный список из 188 стран и территорий опубликован на сайте МИД Японии

Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в Японию всех иностранных граждан, которые проживают или посетили в последние две недели хотя бы одну из перечисленных стран.

Для этих территорий также действует третий уровень "опасности поездок". Это предполагает полный отказ от поездок в указанные регионы. Всего шкала подразумевает четыре степени опасности, где "первый" - самый мягкий, а "четвертый" предусматривает вынесение рекомендации об эвакуации.

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.