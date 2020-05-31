В Москве более 400 человек спасли при пожарах с начала года

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники пожарной охраны Сотрудники пожарной охраны Москвы спасли из огня свыше 400 человек с начала 2020 года, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Тридцать первого мая отмечается профессиональный праздник московских пожарных. Пожарной охране Москвы исполняется 216 лет.

"Только с начала 2020 года в столице на пожарах спасены более 400 человек, а из опасных для жизни зон эвакуированы более 7600 граждан", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ежедневно служба "101" обрабатывает порядка 1,5 тысячи заявок, с начала года уже поступили более 200 тысяч звонков.

Территориальный пожарно-спасательный гарнизон Москвы включает в себя 192 пожарно-спасательных подразделения, общей численностью более 12,5 тысячи человек. Это пожарные и спасатели, сотрудники центра управления в кризисных ситуациях, летчики и кинологи, государственные инспектора по маломерным судам и спасатели на воде.