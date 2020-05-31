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2020-05-31T13:30
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В Москве более 400 человек спасли при пожарах с начала года
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РИА Новости

В Москве более 400 человек спасли при пожарах с начала года

13:30 31.05.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники пожарной охраны Москвы спасли из огня свыше 400 человек с начала 2020 года, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Тридцать первого мая отмечается профессиональный праздник московских пожарных. Пожарной охране Москвы исполняется 216 лет.
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"Только с начала 2020 года в столице на пожарах спасены более 400 человек, а из опасных для жизни зон эвакуированы более 7600 граждан", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ежедневно служба "101" обрабатывает порядка 1,5 тысячи заявок, с начала года уже поступили более 200 тысяч звонков.
Территориальный пожарно-спасательный гарнизон Москвы включает в себя 192 пожарно-спасательных подразделения, общей численностью более 12,5 тысячи человек. Это пожарные и спасатели, сотрудники центра управления в кризисных ситуациях, летчики и кинологи, государственные инспектора по маломерным судам и спасатели на воде.
В минутной готовности к реагированию на ликвидацию пожаров и происшествий находятся более 1,5 тысячи пожарных и спасателей, на вооружении которых находится более 400 единиц современных пожарно-спасательных автомобилей, 10 вертолетов и 2 пожарных корабля.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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