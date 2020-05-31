В ереванской психиатрической лечебнице восемь человек заболели COVID-19

ЕРЕВАН, 31 мая – РИА Новости. Восемь случаев коронавируса выявлены в ереванской психиатрической лечебнице, сообщила в воскресенье пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян.
"В Национальном центре охраны психического здоровья подтверждены восемь случаев коронавируса: один у пациента и семь - у сотрудников", - написала Никогосян в Facebook.
По ее словам, сейчас в лечебнице проводятся противоэпидемические мероприятия, в отделении, где находился заразившийся пациент, протестированы еще 54 человека и все сотрудники учреждения. Результаты будут известны позднее.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на воскресенье, COVID-19 выявлен у 9282 человек, 3386 излечились и 131 скончался.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.