В ереванской психиатрической лечебнице восемь человек заболели COVID-19

По ее словам, сейчас в лечебнице проводятся противоэпидемические мероприятия, в отделении, где находился заразившийся пациент, протестированы еще 54 человека и все сотрудники учреждения. Результаты будут известны позднее.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на воскресенье, COVID-19 выявлен у 9282 человек, 3386 излечились и 131 скончался.