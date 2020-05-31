В Петербурге подтвердили 13 новых случаев смерти пациентов с COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще 13 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Среди них - пять женщин от 55 до 91 года и восемь мужчин от 56 до 92 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания.
Всего комиссией 30 мая были рассмотрены 16 случаев летальных исходов.
По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 15 949 случаев заражения COVID-19. Умерли 204 человека. Выздоровели - 5680.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф