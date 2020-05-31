В Петербурге подтвердили 13 новых случаев смерти пациентов с COVID-19

"Среди них - пять женщин от 55 до 91 года и восемь мужчин от 56 до 92 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.