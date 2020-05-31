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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T13:24
https://ria.ru/20200531/1572247514.html
В Петербурге подтвердили 13 новых случаев смерти пациентов с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Петербурге подтвердили 13 новых случаев смерти пациентов с COVID-19

13:24 31.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще 13 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Среди них - пять женщин от 55 до 91 года и восемь мужчин от 56 до 92 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.
Пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
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Отмечается, что пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания.
Всего комиссией 30 мая были рассмотрены 16 случаев летальных исходов.
По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 15 949 случаев заражения COVID-19. Умерли 204 человека. Выздоровели - 5680.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
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