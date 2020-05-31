Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T13:24
https://ria.ru/20200531/1572247466.html
В Румынии число заболевших COVID-19 выросло до 19 257
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690176_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_5649fc3bc7fcd09e0aa174ff6f942848.jpg
РИА Новости

В Румынии число заболевших COVID-19 выросло до 19 257

13:24 31.05.2020
132
© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 124 до 19 257 , всего с начала пандемии умерли 1262 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 19133 случаях заражения, 1253 из которых стали летальными.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"На сегодня в Румынии подтверждено 19257 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1262 человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 13256 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжат носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
200100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗРумынияВ мире
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге подтвердили 13 новых случаев смерти пациентов с COVID-19
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 150 тысяч
Поваленное ветром дерево
Упавшее на северо-востоке Москвы дерево повредило две машины
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
В ереванской психиатрической лечебнице восемь человек заболели COVID-19
Пожарный
В Москве более 400 человек спасли при пожарах с начала года
Египетские военные
Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синая
Полиция в Джексонвилле
СМИ: в Джексонвилле в ходе беспорядков ранили офицера полиции
Ситуация в Японии во время пандемии коронавируса
СМИ узнали о планах Японии смягчить ограничения на въезд в страну
ДТП с автомобилем ВАЗ в Емельяновском районе Красноярского края
В Красноярском крае завели дело после ДТП, в котором погибли три человека
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 26 тысяч
Полевой госпиталь в Дагестане
В Дагестане развернули 150 мест для размещения граждан Азербайджана
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 15 тысяч
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи
Власти рассказали о состоянии заболевших COVID-19 в саратовском интернате
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
В Молдавии число случаев COVID-19 выросло до 8251
Российские военные специалисты в Белграде
В Сербии от коронавируса умер один человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Лента новостейМолния