Упавшее на северо-востоке Москвы дерево повредило две машины

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Упавшее во дворе жилого дома дерево на северо-востоке Москвы оборвало провода линии электропередачи и повредило две легковые автомашины, люди не пострадали, рассказал РИА Новости в воскресенье представитель экстренных служб столицы.
"Во дворе дома № 8 на улице Минусинская возле второго подъезда упало дерево", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия оборваны электрические провода и повреждены две легковые машины. По предварительным данным, люди не пострадали.