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2020-05-31T13:22
https://ria.ru/20200531/1572247393.html
Упавшее на северо-востоке Москвы дерево повредило две машины
https://cdn23.img.ria.ru/images/155732/74/1557327463_0:254:3069:1980_1036x0_80_0_0_aebf0fb985a1a4ef492ec52709bfb8b8.jpg
РИА Новости

Упавшее на северо-востоке Москвы дерево повредило две машины

13:22 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоваленное ветром дерево
Поваленное ветром дерево
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Поваленное ветром дерево. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Упавшее во дворе жилого дома дерево на северо-востоке Москвы оборвало провода линии электропередачи и повредило две легковые автомашины, люди не пострадали, рассказал РИА Новости в воскресенье представитель экстренных служб столицы.
"Во дворе дома № 8 на улице Минусинская возле второго подъезда упало дерево", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия оборваны электрические провода и повреждены две легковые машины. По предварительным данным, люди не пострадали.
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