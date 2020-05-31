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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T12:59
https://ria.ru/20200531/1572246549.html
В Марий Эл вторая пациентка с COVID-19 родила здорового ребенка
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030130_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_377cc8de677cf9bc97e2569909828ddb.jpg
РИА Новости

В Марий Эл вторая пациентка с COVID-19 родила здорового ребенка

12:59 31.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Вторая жительница Марий Эл, проходившая лечение с диагнозом "коронавирусная инфекция", родила здорового младенца, мама и ребенок уже выписаны из больницы, сообщает министерство здравоохранения республики.
Женщина на сроке беременности 38 недель с двухсторонней пневмонией, вызванной COVID-19, поступила в отделение Медведевской центральной районной больницы, перепрофилированное для лечения пациентов хирургического и акушерско-гинекологического профиля с COVID-19.
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"Женщина находилась в состоянии средней степени тяжести и в течение недели проходила лечение от пневмонии в инфекционном отделении. Состояние женщины и плода постоянно контролировалось акушером-гинекологом больницы. На пятый день нахождения в стационаре у женщины началась родовая деятельность. В Медведевскую ЦРБ прибыла бригада медиков из Перинатального центра Йошкар-Олы, выполнившая пациентке кесарево сечение", - говорится в сообщении.
На свет появилась девочка, которая при обследовании оказалась здоровой. Поскольку ребенок контактировал с инфицированной матерью, его направили в Детскую республиканскую больницу, где развернуто инфекционное отделение для пациентов с COVID-19 и с подозрением на инфекцию. Мама продолжила лечение в Медведевской ЦРБ, откуда выписана с выздоровлением через неделю.
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Ранее сообщалось, что 21 апреля из перинатального центра в Йошкар-Оле была выписана с новорожденной девочкой женщина, переболевшая коронавирусом, обе здоровы.
По данным на 31 мая в Марий Эл зафиксированы 1774 случая заболевания коронавирусом, 1370 человек выписаны в связи с выздоровлением, 13 пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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