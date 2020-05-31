Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Основатель и глава компании SpaceX Илон Маск ответил на слова Дмитрия Рогозина о том, что Соединенные Штаты должны доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута.
"Батут работает", — заявил американский миллиардер во время брифинга, посвященного запуску корабля Crew Dragon к МКС.
Присутствующие на мероприятии засмеялись, а Маск добавил, что "это шутка для посвященных". Глава NASA Джим Брайденстайн при этом отметил, что видел поздравления от России по поводу старта Crew Dragon и уверен, что сотрудничество с "Роскосмосом" "по-прежнему будет сильным".
Запуск Crew Dragon
Накануне вечером США впервые запустили в космос разработанный компанией SpaceX по заказу NASA многоразовый корабль Crew Dragon на ракете-носителе Falcon 9. На борту находятся два члена экипажа — Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Приближение к Международной космической станции намечено на вечер 31 мая, после этого должна пройти стыковка в автоматическом режиме.
Этот старт стал первым пилотируемым для США с 2011 года — когда вывели из эксплуатации многоразовые транспортные корабли программы Space Shuttle. С тех пор астронавты летали к МКС на российских кораблях "Союз" по договоренности с "Роскосмосом". Испытательный полет Crew Dragon провели в марте 2019 года, после этого долгожданный пилотируемый запуск неоднократно переносили.
Прошлой осенью Брайденстайн в интервью CNN сообщил, что из-за постоянных задержек NASA, скорее всего, приобретет дополнительные места на кораблях "Союз" в 2020 году: астронавт Кэтлин Рубинс в составе экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-17" отправится Международную космическую станцию в октябре этого года.
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко, комментируя запуск SpaceX, заявил, что "произошло то, что должно было произойти", поэтому "истерика" по поводу старта непонятна.
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев, в свою очередь, назвал это событие выдающимся достижением. По его словам, космонавтику нужно развивать за частные средства, чтобы все желающие осваивать космос имели возможность вложить свои деньги. В то же время государство должно финансировать развитие "научного космоса".