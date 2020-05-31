Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T20:55
https://ria.ru/20200531/1572245983.html
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
https://cdn22.img.ria.ru/images/150206/99/1502069956_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_68f8ecd2a82e45be107f0a7a96182656.jpg
РИА Новости

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

14:21 31.05.2020 (обновлено: 20:55 31.05.2020)
79233
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Основатель и глава компании SpaceX Илон Маск ответил на слова Дмитрия Рогозина о том, что Соединенные Штаты должны доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута.

"Батут работает", — заявил американский миллиардер во время брифинга, посвященного запуску корабля Crew Dragon к МКС.

Присутствующие на мероприятии засмеялись, а Маск добавил, что "это шутка для посвященных". Глава NASA Джим Брайденстайн при этом отметил, что видел поздравления от России по поводу старта Crew Dragon и уверен, что сотрудничество с "Роскосмосом" "по-прежнему будет сильным".

Запуск Crew Dragon

Накануне вечером США впервые запустили в космос разработанный компанией SpaceX по заказу NASA многоразовый корабль Crew Dragon на ракете-носителе Falcon 9. На борту находятся два члена экипажа — Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Приближение к Международной космической станции намечено на вечер 31 мая, после этого должна пройти стыковка в автоматическом режиме.
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Вчера, 03:47Хочу стать космонавтом
Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
Этот старт стал первым пилотируемым для США с 2011 года — когда вывели из эксплуатации многоразовые транспортные корабли программы Space Shuttle. С тех пор астронавты летали к МКС на российских кораблях "Союз" по договоренности с "Роскосмосом". Испытательный полет Crew Dragon провели в марте 2019 года, после этого долгожданный пилотируемый запуск неоднократно переносили.
Прошлой осенью Брайденстайн в интервью CNN сообщил, что из-за постоянных задержек NASA, скорее всего, приобретет дополнительные места на кораблях "Союз" в 2020 году: астронавт Кэтлин Рубинс в составе экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-17" отправится Международную космическую станцию в октябре этого года.
Президент США Дональд Трамп, вице-президент США Майкл Пенс и супруга вице-президента США Карен Пенс следят за первым пилотируемым запуском корабля Crew Dragon
Вчера, 00:51
Трамп назвал запуск SpaceX "триумфальным возвращением к звездам"
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко, комментируя запуск SpaceX, заявил, что "произошло то, что должно было произойти", поэтому "истерика" по поводу старта непонятна.
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев, в свою очередь, назвал это событие выдающимся достижением. По его словам, космонавтику нужно развивать за частные средства, чтобы все желающие осваивать космос имели возможность вложить свои деньги. В то же время государство должно финансировать развитие "научного космоса".
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Вчера, 09:56РИА Наука
Маск назвал запуск Crew Dragon поводом человечеству для гордости
1903534022
Обсудить 73
Запуск Crew Dragon к МКСИлон МаскSpaceX Falcon 9Международная космическая станция (МКС)Российская академия наукРоскосмосSpaceXДмитрий РогозинСША
Популярные комментарии
Молодцы !
31 мая, 14:55
Эффективный Менеджер
91300012
Вот и посмотрим на сколько этого батута хватит
31 мая, 15:02
Dvad Art
24310075
Рекомендуем
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
"Роскосмос" допустил полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск ответил Рогозину на слова о доставке астронавтов США на МКС
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Пуск украинской ракеты Нептун
Эксперт оценил испытания украинской ракеты, "угрожающей" Крымскому мосту
Красная площадь в Москве
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Украинский телеведущий пожелал "сдохнуть" жителям Крыма и Донбасса
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
В России прокомментировали идею Трампа пригласить Москву на саммит G7
Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018
"Удивили всех": во что Украина превратила свою боевую авиацию
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Рогозин оценил шутку Маска про батут
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
МИД осудил инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
05:06Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома
Лента новостейМолния