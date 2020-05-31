Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил в Twitter, какие земли страна "полностью бесплатно" получила во время нахождения в составе Советского Союза.
"А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней", — отметил бывший премьер-министр.
В конце прошлого года мэр Херсона Владимир Николаенко заявлял, что Причерноморье не имеет отношения к России, а исконно российскими территориями были "только болота под Москвой".
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