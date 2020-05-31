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2020-05-31T14:18
https://ria.ru/20200531/1572245479.html
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
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РИА Новости

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

12:27 31.05.2020 (обновлено: 14:18 31.05.2020)
404130
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил в Twitter, какие земли страна "полностью бесплатно" получила во время нахождения в составе Советского Союза.
Так, в публикации Азарова отмечается, что в состав Советского Союза Украина вошла в 1922 году без Харькова, Херсона, Одессы, Донецка, Луганска, Крыма и Львова.
"А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней", — отметил бывший премьер-министр.
В конце прошлого года мэр Херсона Владимир Николаенко заявлял, что Причерноморье не имеет отношения к России, а исконно российскими территориями были "только болота под Москвой".
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Обсудить 58
Ситуация на УкраинеНиколай Азаров (политик)ОдессаЛьвовХарьковРеспублика КрымЛуганскСССРХерсонУкраинаВ мире
Популярные комментарии
украина как жена при разводе-забирает даже то что ей не принадлежит.
31 мая, 12:47
ДОДмитрий Олейник
312441016
Николаев тоже не был Украинским. И Жмеринка.
31 мая, 12:30
Андрей Романов
32380004
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