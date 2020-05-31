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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T12:15
https://ria.ru/20200531/1572245277.html
Челябинские власти отменили карантин для приезжих из Москвы и Петербурга
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571436024_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_819404ef14601df87dd4a7eb28ba0b35.jpg
РИА Новости

Челябинские власти отменили карантин для приезжих из Москвы и Петербурга

12:14 31.05.2020 (обновлено: 12:15 31.05.2020)
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© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкГорода России. Челябинск
Города России. Челябинск
© РИА Новости / Андрей Попов
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Города России. Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая – РИА Новости. Власти Челябинской области отменили прохождение обязательной 14-дневной изоляции для граждан, прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.
Обязательная изоляция была введена властями области с 17 апреля.
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"С сегодняшнего дня гражданам, прибывшим в Челябинскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не нужно проходить обязательный 14-дневный карантин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер", - говорится в сообщении.
Изменения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в этих регионах, уточняется в сообщении. Кроме того, в Челябинской области за последнее время не зафиксированы завозные случаи распространения COVID-19, добавляет пресс-служба.
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По данным минздрава региона, на утро 31 мая в области подтверждены 3018 случаев коронавирусной инфекции, из них за сутки – 140 новых случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ТекслерЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Челябинская область
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