Челябинские власти отменили карантин для приезжих из Москвы и Петербурга

ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая – РИА Новости. Власти Челябинской области отменили прохождение обязательной 14-дневной изоляции для граждан, прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.
Обязательная изоляция была введена властями области с 17 апреля.
"С сегодняшнего дня гражданам, прибывшим в Челябинскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не нужно проходить обязательный 14-дневный карантин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер", - говорится в сообщении.
Изменения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в этих регионах, уточняется в сообщении. Кроме того, в Челябинской области за последнее время не зафиксированы завозные случаи распространения COVID-19, добавляет пресс-служба.
По данным минздрава региона, на утро 31 мая в области подтверждены 3018 случаев коронавирусной инфекции, из них за сутки – 140 новых случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.