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2020-05-31T11:59
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В праймериз ЕР приняли участие более 900 тысяч россиян
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РИА Новости

В праймериз ЕР приняли участие более 900 тысяч россиян

11:59 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 900 тысяч избирателей приняли участие в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" за шесть дней, сообщил замсекретаря генсовета правящей в РФ партии Сергей Перминов.
Процедура предварительного голосования ЕР стартовала в понедельник, в воскресенье будут подведены итоги. Победители представят правящую партию на выборах в сентябре. В этом году из-за пандемии коронавируса процедура проводится в цифровом формате.
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26 мая, 12:22
В "Единой России" рассказали о перспективах праймериз в цифровом формате
"По состоянию на 10 утра в нем (в праймериз - ред.) приняли участие 914 205 избирателей", - передает пресс-служба ЕР слова Перминова.
Перминов отметил, что в партии не рассчитывали на такие показатели, когда принимали решение о проведении праймериз полностью в режиме онлайн. Формат был непривычным, к тому же в этом году кандидаты не могли полноценно вести агитацию из-за режима самоизоляции. По его словам, "результаты превзошли ожидания".
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"Единая Россия" - единственная в стране партия, которая проводит праймериз для выдвижения кандидатов на выборные должности. Участие в процедуре может принять любой гражданин России. Благодаря этой процедуре, россияне получают возможность еще на ранних подступах к выборной кампании оценить кандидатов, вникнуть в суть их предвыборных программ и выбрать лучших. Кроме того, кандидаты, прошедшие предварительное голосование, становятся более узнаваемыми среди населения.
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РоссияСергей ПерминовЕдиная РоссияПолитика
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