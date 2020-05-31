В праймериз ЕР приняли участие более 900 тысяч россиян

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 900 тысяч избирателей приняли участие в предварительном голосовании (праймериз) " Более 900 тысяч избирателей приняли участие в предварительном голосовании (праймериз) " Единой России " за шесть дней, сообщил замсекретаря генсовета правящей в РФ партии Сергей Перминов

Процедура предварительного голосования ЕР стартовала в понедельник, в воскресенье будут подведены итоги. Победители представят правящую партию на выборах в сентябре. В этом году из-за пандемии коронавируса процедура проводится в цифровом формате.

"По состоянию на 10 утра в нем (в праймериз - ред.) приняли участие 914 205 избирателей", - передает пресс-служба ЕР слова Перминова.

Перминов отметил, что в партии не рассчитывали на такие показатели, когда принимали решение о проведении праймериз полностью в режиме онлайн. Формат был непривычным, к тому же в этом году кандидаты не могли полноценно вести агитацию из-за режима самоизоляции. По его словам, "результаты превзошли ожидания".