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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-31T11:58
https://ria.ru/20200531/1572244766.html
Россия за сутки зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571716476_0:60:1276:778_1036x0_80_0_0_7f8ac2aaeac1adb41edf352d0d4a49c2.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии

11:58 31.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСирия
Сирия
© РИА Новости
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Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано пять фактов открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в бюллетене.
Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
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