Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T11:56
https://ria.ru/20200531/1572244733.html
Прокуратура займется жалобами на прорыв канализации в Красногорске
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572225001_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_411f7b9919e5556d079ceaac5fb6838c.jpg
РИА Новости

Прокуратура займется жалобами на прорыв канализации в Красногорске

11:56 31.05.2020
558
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с сообщениями о подтоплениях из-за прорыва канализации в Красногорске, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Уточняется, что в сети появились жалобы на прорыв канализации из-за непогоды. В результате затопило несколько улиц в поселке Нахабино и микрорайоне Опалиха.
"Красногорская городская прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обращениями граждан опубликованными в сети Интернет, об аварии на объекте инженерной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Сотрудники коммунальных служб Красногорска во время устранения последствий разлива ливневых вод
Вчера, 11:35
В Красногорске уложили 250 мешков с песком для укрепления плотины
021231
Обсудить 0
НахабиноГенеральная прокуратура РФКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
Рекомендуем
Сотрудники коммунальных служб Красногорска во время устранения последствий разлива ливневых вод
В Красногорске уложили 250 мешков с песком для укрепления плотины
Сотрудники коммунальных служб Красногорска во время устранения последствий разлива ливневых вод
В Красногорске продолжают устранять очаги подтоплений
Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами Мосводостока. 31 мая 2020
В Москве три моста подтопило в результате сильного ливня
Кадры подтопленных районов в подмосковном Красногорске
В Подмосковье дожди подтопили десять дачных домов и 83 участка
Прокуратура
В Благовещенске проведут проверку после падения лифта в ТЦ
Сотрудники коммунальных служб в Подмосковье
В Подмосковье подтопило 15 дачных домов
Сотрудник пожарной службы
Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы
Логотип партии Единая Россия
В праймериз ЕР приняли участие более 900 тысяч россиян
Сотрудники коммунальных служб Красногорска во время устранения последствий разлива ливневых вод
Воробьев: службы Подмосковья работают над ликвидацией подтоплений
В лаборатории
Более ста случаев COVID-19 выявили в якутских лабораториях за сутки
В метро
Дептранс рассказал, как москвичам продлить проездной после 14 июня
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
В РАН прокомментировали запуск корабля Илона Маска
Купол Скалы рядом с мечетью аль-Акса
Мечеть аль-Акса в Иерусалиме открылась для верующих
Сотрудники коммунальных служб в Московской области
Более 250 человек ликвидируют последствия подтоплений в Подмосковье
Кадры подтопленных районов в подмосковном Красногорске
В Красногорске жилые дома проверят на безопасность после подтопления
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
05:06Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома
05:02В Москве открываются пять ранее закрытых вестибюлей станций метро
05:00В Москве откроются непродовольственные магазины
Лента новостейМолния