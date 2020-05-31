Прокуратура займется жалобами на прорыв канализации в Красногорске

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с сообщениями о подтоплениях из-за прорыва канализации в Красногорске, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Уточняется, что в сети появились жалобы на прорыв канализации из-за непогоды. В результате затопило несколько улиц в поселке Нахабино и микрорайоне Опалиха.
"Красногорская городская прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обращениями граждан опубликованными в сети Интернет, об аварии на объекте инженерной инфраструктуры", - говорится в сообщении.