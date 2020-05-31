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2020-05-31T11:52
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Более 30 украинцев вернутся на родину паромом из Турции
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РИА Новости

Более 30 украинцев вернутся на родину паромом из Турции

11:52 31.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря
Побережье Черного моря
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Побережье Черного моря. Архивное фото
КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Более 30 граждан Украины возвращаются на родину из Турции морем, сообщила в воскресенье пресс-служба посольства Украины в Турции.
"Усилиями нашего генконсульства 31 гражданин Украины сегодня доставлен в порт Карасу. Уже вскоре они отплывут в Черноморск. Желаем спокойного возвращения на Украину", - говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.
Ранее правительство Украины ввело электронный контроль соблюдения самоизоляции с помощью приложения "Действуй дома". Им должны будут пользоваться все граждане, которые возвращаются на Украину из других стран. Те, кто не смогут установить приложение, будут проживать в специально подготовленных местах.
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