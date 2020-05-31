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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-31T11:49
https://ria.ru/20200531/1572244415.html
В Сирию за сутки вернулись более 90 беженцев из Ливана
https://cdn22.img.ria.ru/images/155634/02/1556340272_0:107:2948:1765_1036x0_80_0_0_ef18f9e433efbd6f5c1e61516ac19f56.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 90 беженцев из Ливана

11:49 31.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 90 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 93 беженца (женщин – 28, детей – 48). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
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Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дума (провинция Дамаск), в Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Специалисты разминировали 1,9 гектара территории, обнаружили и уничтожили 35 взрывоопасных предметов.
Добавляется, что за прошедшие сутки гуманитарные акции не проводились.
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Война в СирииСирияДамаск (город)ЛиванВ мире
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