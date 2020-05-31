В Сирию за сутки вернулись более 90 беженцев из Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 93 беженца (женщин – 28, детей – 48). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
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Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дума (провинция Дамаск), в Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Специалисты разминировали 1,9 гектара территории, обнаружили и уничтожили 35 взрывоопасных предметов.
Добавляется, что за прошедшие сутки гуманитарные акции не проводились.