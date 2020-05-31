В Красногорске уложили 250 мешков с песком для укрепления плотины

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Около 250 мешков с песком уложено для укрепления плотины на гидроузле №1 на реке Синичка в Красногорске Московской области из-за угрозы перелива воды в результате сильных дождей, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Вечером 30 мая возникла угроза переливания тела плотины на гидроузле №1 на реке Синичка в деревне Марьино", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для укрепления плотины уложено 250 мешков с песком, также укреплено 50 метров береговой линии. Для откачки воды используется мощный насос, доставленный на место ЧП из Ногинска.
"Уровень дамбы поднят на 70 сантиметров, уровень воды – ниже кромки на 80 сантиметров", - отметил представитель ведомства, добавив, что ситуация находится под контролем.