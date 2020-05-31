В Нагорном Карабахе число случаев коронавируса выросло до 40

ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в непризнанной Нагорно-Карабахской республике выросло на два и достигло 40, сообщили в воскресенье в минздраве Карабаха.

"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 40 граждан. Излечились 26 пациентов", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолирован 81 человек, проведены 863 теста.