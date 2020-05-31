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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T11:28
https://ria.ru/20200531/1572243629.html
В Нагорном Карабахе число случаев коронавируса выросло до 40
https://cdn24.img.ria.ru/images/142688/61/1426886148_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_2e8edb883cb0265de6214a51d26b0bbf.jpg
РИА Новости

В Нагорном Карабахе число случаев коронавируса выросло до 40

11:28 31.05.2020
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© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян / Перейти в фотобанкОкрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян
Перейти в фотобанк
Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Архивное фото
ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в непризнанной Нагорно-Карабахской республике выросло на два и достигло 40, сообщили в воскресенье в минздраве Карабаха.
Власти непризнанной республики 30 мая сообщали о 38 подтвержденных случаях COVID-19 и 26 выздоровевших.
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"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 40 граждан. Излечились 26 пациентов", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолирован 81 человек, проведены 863 теста.
По данным минздрава, два новых случая выявлены среди круга контактов ранее инфицированных.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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