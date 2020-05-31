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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T11:18
https://ria.ru/20200531/1572243308.html
В Петербурге число случаев COVID-19 приблизилось к 16 тысячам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040570_0:483:2780:2047_1036x0_80_0_0_c8dfb8524b7d53c5e0498ac165a27919.jpg
РИА Новости

В Петербурге число случаев COVID-19 приблизилось к 16 тысячам

11:18 31.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге с начала пандемии достигло 15,949 тысячи, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 369 новых случаев заражения коронавирусом.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 15949 случаев заражения COVID-19. Умерло 204 человека. Выздоровело 5680 человека", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 10124 человека. На карантине находится 3590 человек, из них 200 - в обсерваторе, 781 - на самоизоляции, 2609 - контактные.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
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