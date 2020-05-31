В Петербурге число случаев COVID-19 приблизилось к 16 тысячам

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 369 новых случаев заражения коронавирусом.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 15949 случаев заражения COVID-19. Умерло 204 человека. Выздоровело 5680 человека", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 10124 человека. На карантине находится 3590 человек, из них 200 - в обсерваторе, 781 - на самоизоляции, 2609 - контактные.