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2020-05-31T11:16
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В центре России дожди подтопили три моста и 170 приусадебных участков
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РИА Новости

В центре России дожди подтопили три моста и 170 приусадебных участков

11:08 31.05.2020 (обновлено: 11:16 31.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дождь в Москве
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Свыше 170 приусадебных участков, три низководных моста и четыре участка автомобильных дорог остаются подтопленными в четырех регионах центральной части России из-за сильных дождей, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на 06.00 на территории Владимирской, Ярославской, Московской областей и города Москвы остаются подтопленными 174 приусадебных участка, 10 дачных домов, три низководных моста и четыре участка автодорог, один из которых размыт паводком", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, все объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства функционируют в штатном режиме. К ликвидации последствий воздействия стихии привлечены более 320 человек и порядка 90 единиц техники.
Собеседник агентства добавил, что, в соответствии с прогнозом, в воскресенье циклон будет оказывать влияние на территории Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Московской, Орловской, Тульской, Нижегородской, Кировской областей, а также Пермского края.
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