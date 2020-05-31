В центре России дожди подтопили три моста и 170 приусадебных участков

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Свыше 170 приусадебных участков, три низководных моста и четыре участка автомобильных дорог остаются подтопленными в четырех регионах центральной части России из-за сильных дождей, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб.

"По состоянию на 06.00 на территории Владимирской, Ярославской, Московской областей и города Москвы остаются подтопленными 174 приусадебных участка, 10 дачных домов, три низководных моста и четыре участка автодорог, один из которых размыт паводком", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства функционируют в штатном режиме. К ликвидации последствий воздействия стихии привлечены более 320 человек и порядка 90 единиц техники.