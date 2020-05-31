Пушков прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на саммит G7

"Трамп не чувствует, что "G7 правильно представляет происходящее в мире". Он чертовски прав, как выражаются в США", — отметил сенатор.

По его мнению, G7 устарела и является "клубом друзей США". При этом, по словам Пушкова, исключение России из организации было ошибкой.

"Трампу не откажешь в смелости суждений. Но его желания часто расходятся с его же политикой", — подытожил он.

Южную Корею и Ранее Дональд Трамп заявил, что откладывает проведение саммита G7 до сентября, а также хочет пригласить Россию, Австралию Индию . Американский президент до этого в Twitter отмечал, что хочет провести саммит в очном формате, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции