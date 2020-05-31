Пушков прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на саммит G7

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хочет отложить проведение саммита G7 и пригласить на него Россию.
"Трамп не чувствует, что "G7 правильно представляет происходящее в мире". Он чертовски прав, как выражаются в США", — отметил сенатор.
По его мнению, G7 устарела и является "клубом друзей США". При этом, по словам Пушкова, исключение России из организации было ошибкой.
"Трампу не откажешь в смелости суждений. Но его желания часто расходятся с его же политикой", — подытожил он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что откладывает проведение саммита G7 до сентября, а также хочет пригласить Россию, Австралию, Южную Корею и Индию. Американский президент до этого в Twitter отмечал, что хочет провести саммит в очном формате, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Изначально саммит планировался на 10-12 июня, а Белый дом допускал, что он пройдет до конца месяца.