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2020-05-31T11:03
https://ria.ru/20200531/1572242866.html
Пушков прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
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РИА Новости

Пушков прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на саммит G7

11:03 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хочет отложить проведение саммита G7 и пригласить на него Россию.
"Трамп не чувствует, что "G7 правильно представляет происходящее в мире". Он чертовски прав, как выражаются в США", — отметил сенатор.
По его мнению, G7 устарела и является "клубом друзей США". При этом, по словам Пушкова, исключение России из организации было ошибкой.
"Трампу не откажешь в смелости суждений. Но его желания часто расходятся с его же политикой", — подытожил он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что откладывает проведение саммита G7 до сентября, а также хочет пригласить Россию, Австралию, Южную Корею и Индию. Американский президент до этого в Twitter отмечал, что хочет провести саммит в очном формате, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Изначально саммит планировался на 10-12 июня, а Белый дом допускал, что он пройдет до конца месяца.
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Обсудить 16
РоссияG7Дональд ТрампАлексей ПушковЮжная КореяАвстралияИндияСШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
Россию хотят пригласить дружить против Китая)
31 мая, 11:07
Алекс Радоница
6730232
Решил пригласить Индию, Австралию и Южную Корею.....как раз страны вокруг Китая. Интересно....а зачем это он вдруг?! :)))
31 мая, 11:16
True Story
54101020
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