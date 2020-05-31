В РСМ призвали создать для выпускников вузов временные рабочие места

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Для выпускников российских вузов нужно организовать временные рабочие места по их профессиональным направлениям, это будет для них подспорьем в условиях пандемии, заявил РИА Новости председатель Российского союза молодежи (РСМ) Для выпускников российских вузов нужно организовать временные рабочие места по их профессиональным направлениям, это будет для них подспорьем в условиях пандемии, заявил РИА Новости председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий

РСМ в воскресенье отмечает 30 лет со дня своего образования. Свой юбилей Союз молодежи РФ отпразднует онлайн-церемонией вступления новых членов в свои ряды.

"У нас есть предложение на всероссийском уровне реализовать успешный опыт Российского союза молодёжи по организации стажировок и трудоустройства студентов-выпускников. В 2009 году, в разгар экономического кризиса, в ряде регионов РСМ реализовал программу "Стажировка выпускников". В рамках этой программы РСМ заключал соглашения с организациями, предприятиями и учреждениями, имеющими статус юридических лиц, которые организовали временные рабочие места на 3 месяца", - рассказал об опыте РСМ Красноруцкий.

Выпускники должны получить возможность стажироваться не произвольно, а по своим специальностям, указанным в дипломе. Те молодые люди, которые проявили свои лучшие качества, по окончанию стажировки могут быть приняты на постоянную работу, уточнил Красноруцкий.

По его словам, выпускникам это даст не только бесценный опыт, необходимый для трудоустройства на работу, но и заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда, а также первую запись в трудовой книжке.

"Мы очень надеемся, что инициативы РСМ по актуализации этого позитивного опыта найдут поддержку органов исполнительной власти, и мы не только успешно преодолеем кризисный период, но и повсеместно распространим действие такой программы на всей территории России", - заключил председатель Российского союза молодежи.

Первая молодежная общественная организация Российский союз молодежи была учреждена в 1990 году. РСМ реализует программы и проекты для молодежи в сфере патриотического воспитания, содействия профессиональной занятости, поддержки молодежного творчества, развития международного молодежного сотрудничества.