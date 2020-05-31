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2020-05-31T10:43
https://ria.ru/20200531/1572242378.html
В РСМ призвали создать для выпускников вузов временные рабочие места
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РИА Новости

В РСМ призвали создать для выпускников вузов временные рабочие места

10:43 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПавел Красноруцкий
Павел Красноруцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Павел Красноруцкий. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Для выпускников российских вузов нужно организовать временные рабочие места по их профессиональным направлениям, это будет для них подспорьем в условиях пандемии, заявил РИА Новости председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий.
РСМ в воскресенье отмечает 30 лет со дня своего образования. Свой юбилей Союз молодежи РФ отпразднует онлайн-церемонией вступления новых членов в свои ряды.
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"У нас есть предложение на всероссийском уровне реализовать успешный опыт Российского союза молодёжи по организации стажировок и трудоустройства студентов-выпускников. В 2009 году, в разгар экономического кризиса, в ряде регионов РСМ реализовал программу "Стажировка выпускников". В рамках этой программы РСМ заключал соглашения с организациями, предприятиями и учреждениями, имеющими статус юридических лиц, которые организовали временные рабочие места на 3 месяца", - рассказал об опыте РСМ Красноруцкий.
Выпускники должны получить возможность стажироваться не произвольно, а по своим специальностям, указанным в дипломе. Те молодые люди, которые проявили свои лучшие качества, по окончанию стажировки могут быть приняты на постоянную работу, уточнил Красноруцкий.
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По его словам, выпускникам это даст не только бесценный опыт, необходимый для трудоустройства на работу, но и заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда, а также первую запись в трудовой книжке.
"Мы очень надеемся, что инициативы РСМ по актуализации этого позитивного опыта найдут поддержку органов исполнительной власти, и мы не только успешно преодолеем кризисный период, но и повсеместно распространим действие такой программы на всей территории России", - заключил председатель Российского союза молодежи.
Первая молодежная общественная организация Российский союз молодежи была учреждена в 1990 году. РСМ реализует программы и проекты для молодежи в сфере патриотического воспитания, содействия профессиональной занятости, поддержки молодежного творчества, развития международного молодежного сотрудничества.
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