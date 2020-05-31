Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T11:02
https://ria.ru/20200531/1572242143.html
В России за сутки 4414 человека выздоровели от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

В России за сутки 4414 человека выздоровели от COVID-19

10:37 31.05.2020 (обновлено: 11:02 31.05.2020)
338
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За сутки после COVID-19 в России выписаны 4 414 человек, всего выздоровели 171 883, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 4 414 человек... За весь период выписано 171 883", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки 1855 человек были выписаны в Москве, 371 человек в Подмосковье, 307 в Санкт-Петербурге, 108 в Брянской области.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
621100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Брянская областьСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи
В России за сутки умерли 138 пациентов с COVID-19
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Москве выявили 2595 новых случаев коронавируса
Фельдшеры в противоэпидемических костюмах во время выезда к пациенту
В России за сутки коронавирус выявили у 9268 человек
Медицинская сестра в больничной палате
В России за сутки 8212 человек выздоровели от COVID-19
Медработник в защитном костюме
В Липецкой области число заболевших COVID-19 выросло до 2123
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся 546 пациентов с коронавирусом
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 человек с COVID-19
Павел Красноруцкий
В РСМ призвали создать для выпускников вузов временные рабочие места
Медик у машины скорой помощи
В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Тест на коронавирус
В Москве более 80% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
В России провели более 10,6 миллиона тестов на COVID-19
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о своих симптомах COVID-19
Крым
В Крыму выявили десять новых случаев COVID-19
Медицинская сестра в больничной палате
В России за сутки 8264 человека выздоровели от COVID-19
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
05:06Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома
05:02В Москве открываются пять ранее закрытых вестибюлей станций метро
05:00В Москве откроются непродовольственные магазины
Лента новостейМолния