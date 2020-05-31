В России за сутки 4414 человека выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За сутки после COVID-19 в России выписаны 4 414 человек, всего выздоровели 171 883, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 4 414 человек... За весь период выписано 171 883", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки 1855 человек были выписаны в Москве, 371 человек в Подмосковье, 307 в Санкт-Петербурге, 108 в Брянской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф