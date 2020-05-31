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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T10:22
https://ria.ru/20200531/1572241378.html
В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 539
https://cdn22.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_8b9e07336d0f507ef93ae6c75c83b846.jpg
РИА Новости

В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 539

10:22 31.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на семь, до 539, сообщили в воскресенье в пресс-службе минздрава ДНР.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней.
"В ДНР выявлено семь новых случаев заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 10:00 (совпадает с мск) 31 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики – 539: на лечении - 387 пациентов, выписаны – 134 человека, летальных случаев – 18", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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