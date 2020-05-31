В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 539

ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на семь, до 539, сообщили в воскресенье в пресс-службе минздрава ДНР.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней.
"В ДНР выявлено семь новых случаев заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 10:00 (совпадает с мск) 31 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики – 539: на лечении - 387 пациентов, выписаны – 134 человека, летальных случаев – 18", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф