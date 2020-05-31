Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T10:19
https://ria.ru/20200531/1572241256.html
В Крыму выявили десять новых случаев COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/155647/71/1556477160_0:207:2475:1599_1036x0_80_0_0_8feec09aa55fb07ba7a2e9fcb4d6b66b.jpg
РИА Новости

В Крыму выявили десять новых случаев COVID-19

10:19 31.05.2020
479
© РИА Новости / Сергей МальгавкоКрым
Крым
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Десять новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Крыму за 30 мая, общие число инфицированных за все время достигло 385, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.
"За 30 мая на территории республики Крым подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в ВКонтакте.
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
30 мая, 19:44Распространение нового коронавируса
В Крыму подготовили план открытия курортного сезона
Все новые случаи выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Аксенов не уточнил количество проведенных за прошедшие сутки анализов на коронавирус.
На текущий период в республике зарегистрировано 385 случаев коронавирусной инфекции, выздоровело за весь период - 229 человек, отметил он.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
001602
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о своих симптомах COVID-19
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса
Отдыхающие на пляже в Евпатории
В Крыму рассказали, от чего зависит успех курортного сезона
Фельдшеры в противоэпидемических костюмах во время выезда к пациенту
В России за сутки коронавирус выявили у 9268 человек
Активисты в масках с изображением коронавируса во время акции в Сеуле, Южная Корея
Корейские эксперты рассказали, как избежать новой сильной волны COVID-19
Медсестра в прививочном кабинете
В Роспотребнадзоре разъяснили принцип штрафов за отказ от вакцинации
Сотрудник санатория Октябрьский в Сочи чистит пляж от мусора
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму подготовили план открытия курортного сезона
Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами Мосводостока. 31 мая 2020
В Москве три моста подтопило в результате сильного ливня
Любляна
Правительство Словении заявило об окончании эпидемии COVID-19 в стране
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Крыму подтвердили коронавирус еще у шести человек
Медик у машины скорой помощи
В России за сутки коронавирус выявили у 8952 человек
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
В Крыму откроют отели и санатории
Медицинская сестра в больничной палате
В России за сутки 4414 человека выздоровели от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
05:06Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома
05:02В Москве открываются пять ранее закрытых вестибюлей станций метро
05:00В Москве откроются непродовольственные магазины
Лента новостейМолния