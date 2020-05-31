В Крыму выявили десять новых случаев COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Десять новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Крыму за 30 мая, общие число инфицированных за все время достигло 385, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.
"За 30 мая на территории республики Крым подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в ВКонтакте.
Все новые случаи выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Аксенов не уточнил количество проведенных за прошедшие сутки анализов на коронавирус.
На текущий период в республике зарегистрировано 385 случаев коронавирусной инфекции, выздоровело за весь период - 229 человек, отметил он.