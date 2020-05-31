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2020-05-31T10:14
https://ria.ru/20200531/1572240984.html
Москвичей предупредили о дождях и порывистом ветре в воскресенье
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РИА Новости

Москвичей предупредили о дождях и порывистом ветре в воскресенье

10:14 31.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дожди, местами сильные, и порывистый ветер до 15 м/с ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня мы остаемся под влиянием атмосферных фронтов, связанных с циклоном, центр которого будет неторопливо кружить над западом Украины. Погода облачная, временами дожди, в первой половине дня местами сильные. Максимальная температура в столице плюс 13 - плюс 15, плюс 12 - плюс 17 - в Подмосковье", - рассказал Леус.
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По словам синоптика, в столице ожидается северо-восточный ветер, 5-10 метров в секунду, временами с порывами до 15 метров в секунду. Давление постепенно повышается, к вечеру в Москве 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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