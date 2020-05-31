Москвичей предупредили о дождях и порывистом ветре в воскресенье

"Сегодня мы остаемся под влиянием атмосферных фронтов, связанных с циклоном, центр которого будет неторопливо кружить над западом Украины. Погода облачная, временами дожди, в первой половине дня местами сильные. Максимальная температура в столице плюс 13 - плюс 15, плюс 12 - плюс 17 - в Подмосковье", - рассказал Леус.