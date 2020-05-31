Москвичей предупредили о дождях и порывистом ветре в воскресенье

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дожди, местами сильные, и порывистый ветер до 15 м/с ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня мы остаемся под влиянием атмосферных фронтов, связанных с циклоном, центр которого будет неторопливо кружить над западом Украины. Погода облачная, временами дожди, в первой половине дня местами сильные. Максимальная температура в столице плюс 13 - плюс 15, плюс 12 - плюс 17 - в Подмосковье", - рассказал Леус.
По словам синоптика, в столице ожидается северо-восточный ветер, 5-10 метров в секунду, временами с порывами до 15 метров в секунду. Давление постепенно повышается, к вечеру в Москве 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.