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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T10:11
https://ria.ru/20200531/1572240878.html
Во Владимирской области число заболевших COVID-19 увеличилось до 2676
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:260:2998:1946_1036x0_80_0_0_8aa0e0f0987f33c78bcd2082107aa07b.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области число заболевших COVID-19 увеличилось до 2676

10:11 31.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в больнице для пациентов с COVID-19
Медицинские работники в больнице для пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в больнице для пациентов с COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области увеличилось за сутки на 59 - до 2676, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2676 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
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