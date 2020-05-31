Во Владимирской области число заболевших COVID-19 увеличилось до 2676

Медицинские работники в больнице для пациентов с COVID-19. Архивное фото

Медицинские работники в больнице для пациентов с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области увеличилось за сутки на 59 - до 2676, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2676 случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Выздоровели после COVID-19 в регионе 685 пациентов, умер 21 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.