Во Владимирской области число заболевших COVID-19 увеличилось до 2676

ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области увеличилось за сутки на 59 - до 2676, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2676 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 559 случаев COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 380, в Гусь-Хрустальном районе - 377, Александровском районе - 246, Ковровском районе - 227, Муроме - 222.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 685 пациентов, умер 21 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.