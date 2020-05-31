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2020-05-31T13:31
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В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице
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РИА Новости

В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице

10:05 31.05.2020 (обновлено: 13:31 31.05.2020)
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© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской областиМальчик, брошенный своей матерью, в отделении полиции в Волгограде
Мальчик, брошенный своей матерью, в отделении полиции в Волгограде
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Мальчик, брошенный своей матерью, в отделении полиции в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 31 мая — РИА Новости. Полицейские разыскивают мать маленького мальчика, которая бросила ребенка на улице в Волгограде, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным ведомства, в субботу около 21:00 по местному времени в полицию обратилась жительница Волгограда и сообщила, что на улице к ней подошла незнакомая женщина и попросила присмотреть за ребенком, пока она сходит в магазин. За сыном она так и не вернулась, сообщает полиция, волгоградка взяла ребенка к себе домой и обратилась в правоохранительные органы.
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"В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения матери мальчика", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мальчик, на вид которому четыре-пять лет, сейчас находится в детском социальном учреждении.
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Black Korobov
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