В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице

По данным ведомства, в субботу около 21:00 по местному времени в полицию обратилась жительница Волгограда и сообщила, что на улице к ней подошла незнакомая женщина и попросила присмотреть за ребенком, пока она сходит в магазин. За сыном она так и не вернулась, сообщает полиция, волгоградка взяла ребенка к себе домой и обратилась в правоохранительные органы.