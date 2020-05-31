В Новосибирской области за сутки выявили 104 случая коронавируса

НОВОСИБИРСК, 31 мая – РИА Новости. Сто четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 30 пациентов, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 31 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19. 30 пациентов выписаны с выздоровлением. Всего в регионе зафиксировано 2809 случаев коронавирусной инфекции. В том числе у 169 детей. 1119 человек выздоровели, 32 пациента скончались", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в отделениях реанимации находятся 64 человека. На ИВЛ – 19 пациентов.
В детскую больницу №3 госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 577. 163 пациента с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного.
Всего в Новосибирской области сделаны 111,8 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2572 жителя региона, 17 295 человек сняты с наблюдения.
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