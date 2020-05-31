В Новосибирской области за сутки выявили 104 случая коронавируса

"По данным оперативного штаба на утро 31 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19. 30 пациентов выписаны с выздоровлением. Всего в регионе зафиксировано 2809 случаев коронавирусной инфекции. В том числе у 169 детей. 1119 человек выздоровели, 32 пациента скончались", - говорится в сообщении.