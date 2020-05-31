Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T13:45
https://ria.ru/20200531/1572239386.html
Греция начала избавляться от одноразового пластика
https://cdn25.img.ria.ru/images/155333/19/1553331989_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_b15e27d4c98d809cd45bc942fad7e715.jpg
РИА Новости

Греция начала избавляться от одноразового пластика

09:23 31.05.2020 (обновлено: 13:45 31.05.2020)
33481
© РИА Новости / Павел ЛисицынПластиковые ложки и вилки
Пластиковые ложки и вилки
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пластиковые ложки и вилки. Архивное фото
АФИНЫ, 31 мая — РИА Новости. Министерство окружающей среды и энергетики Греции начало кампанию "Греция без пластика одноразового использования", старт ей дал министр Костис Хадзидакис, который вместе с волонтерами некоммерческих организаций утром в субботу приехал на пляж Схиниа в восточной Аттике собрать мусор.

"Мы продвигаемся вперед с проектами по отказу от одноразового пластика", — заявил министр.

Сотрудники компании Эколайн выгружают мусор из контейнера в мусоровоз в одном из дворов Москвы
25 апреля, 08:00Специальный репортаж
Прокачу с мусорком. Один день на помойке, или Как утилизировать маски
Как сообщила пресс-служба министерства, отказ касается девяти видов изделий из пластмассы, среди них пищевые контейнеры и стаканы из пенополистирола, ватные палочки, одноразовые столовые приборы (вилки, ножи, ложки) и тарелки, соломка для напитков.
Через месяц,по поручению премьер-министра Греция включит в законопроект соответствующую директиву Европейского сообщества для ее введения с июля 2021 года. В государственном секторе изъятие одноразового пластика начнется на шесть месяцев раньше, то есть с января 2021 года.
Министерство планирует стимулировать утилизацию пластиковых бутылок из-под воды и напитков. На пластиковые бутылки будет введена плата в несколько евроцентов, и каждый гражданин, который возвращает их, получит эти деньги обратно. Министр сказал, что рынку предоставляется достаточно времени, чтобы избавиться от существующих накопленных одноразовых пластиков, а также подготовиться к новым экологически чистым альтернативам.
Пластиковый стаканчик
5 марта, 16:15
Greenpeace собрал подписи против одноразового пластика в России

"Мы реализуем соответствующую директиву Сообщества об изъятии одноразовых пластиков не только потому, что этого требуют директивы ЕС, но и потому, что глубоко верим в эту политику. Это зеленая политика и политика, направленная на защиту окружающей среды", — сказал Хадзидакис.

Объявляя о начале кампании, Хадзидакис привел цифры, которые показывают масштабы проблемы с пластиком.
Ежегодно в Европе собирается более 26 миллионов тонн пластиковых отходов, из которых менее трети перерабатывается. По данным ЕС, 85% морского мусора — пластик. Пятьдесят процентов морского мусора — одноразовый пластик, а еще 27% — рыболовные снасти.
В Греции используют около одного миллиона пластиковых стаканчиков каждый день, например для кофе, или 350 миллионов пластиковых стаканчиков в год.
Пластиковая посуда
17 февраля, 14:46
В Белоруссии запретят пластиковую посуду в общепите

Борьба с пластиком

Греция несколько лет назад начала ограничивать потребление пластика. С 1 января 2018 года в стране ввели экологический налог на тонкие одноразовые пластиковые пакеты, чтобы ограничить их потребление как одного из основных средств загрязнения окружающей среды. За каждый пакет требовалось доплатить четыре евроцента. Одновременно государство стимулировало их утилизацию и использование многоразовых пакетов и сумок. В 2019 году одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах подорожали до девяти евроцентов.
Как сообщал РИА Новости бывший первый заместитель министра энергетики и окружающей среды Сократис Фамеллос, потребление полиэтиленовых пакетов в Греции за полтора года снизилось на 80% после того, как с 1 января 2018 года был принят ряд мер по ограничению их потребления и введен экологический налог.
По данным исследования ЕС, до 2010 года в Греции с населением около 11 миллионов человек ежегодно использовали 242 пакета на человека. В 2015 году, согласно данным Института исследований розничной торговли потребительскими товарами (IELKA), в Греции приходилось уже 363 пакета на человека по сравнению со 175 в среднем по ЕС. В 2017 году в Греции использовали около 4,5 миллиарда пакетов каждый год, или около 400 штук в год на человека.
Одноразовая посуда
30 января, 09:07
Российские ученые нашли экологичную замену традиционному пластику
В соответствии с европейскими директивами от 2015 года, власти Греции ставили цель сократить использование пакетов до 90 на человека (на 75%) до конца 2020 года и до 40 (на 90%) до 2025 года.
Пластиковые пакеты, бутылки, стаканчики стали главной экологической проблемой во всем мире — они разлагаются десятки и сотни лет, наносят непоправимый вред морским экосистемам и птицам, загрязняют моря, берега, леса.
В мировой океан, по подсчетам ученых, ежегодно попадает от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика. По словам экологов, Средиземное море "тонет в пластике", четверть рыбы в Средиземном море может содержать остатки пластика. Половина мусора в море в Греции — это полиэтиленовые пакеты. Стоимость сбора со дна полиэтиленового пакета в десять раз больше, чем его производство. Только 1% пластиковых пакетов перерабатывается.
Урна с окурками сигарет
13 ноября 2019, 10:29
В Greenpeace пояснили, почему окурки относятся к пластиковому мусору
18147117
Обсудить 4
Средиземное мореГрецияЕвропаВ мире
Рекомендуем
Виды Гонконга
СМИ: США продает имущество в Гонконге на фоне напряженности с КНР
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
Ситуация в Израиле в связи с коронавирусом
В израильской школе 120 человек отправили на карантин из-за коронавируса
Младший инспектор-кинолог старший сержант полиции Михаил Андриянов и служебная немецкая овчарка по кличке Персей
В Чувашии полицейская собака нашла пропавшего ребенка в болоте
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Коронавирус связали с нарушением свертываемости крови
Красная площадь в Москве
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
"Роскосмос" допустил полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска
Активисты в масках с изображением коронавируса во время акции в Сеуле, Южная Корея
Корейские эксперты рассказали, как избежать новой сильной волны COVID-19
Клинт Иствуд на церемонии вручения премии Оскар, 1993 год
И да, я на коне. Самому знаменитому ковбою Клинту Иствуду — 90
Мальчик, брошенный своей матерью, в отделении полиции в Волгограде
В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
В России прокомментировали идею Трампа пригласить Москву на саммит G7
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск ответил Рогозину на слова о доставке астронавтов США на МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
05:06Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома
05:02В Москве открываются пять ранее закрытых вестибюлей станций метро
05:00В Москве откроются непродовольственные магазины
04:58В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Лента новостейМолния