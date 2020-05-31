Греция начала избавляться от одноразового пластика

АФИНЫ, 31 мая — РИА Новости. Министерство окружающей среды и энергетики Министерство окружающей среды и энергетики Греции начало кампанию "Греция без пластика одноразового использования", старт ей дал министр Костис Хадзидакис, который вместе с волонтерами некоммерческих организаций утром в субботу приехал на пляж Схиниа в восточной Аттике собрать мусор.

"Мы продвигаемся вперед с проектами по отказу от одноразового пластика", — заявил министр.

Как сообщила пресс-служба министерства, отказ касается девяти видов изделий из пластмассы, среди них пищевые контейнеры и стаканы из пенополистирола, ватные палочки, одноразовые столовые приборы (вилки, ножи, ложки) и тарелки, соломка для напитков.

Через месяц,по поручению премьер-министра Греция включит в законопроект соответствующую директиву Европейского сообщества для ее введения с июля 2021 года. В государственном секторе изъятие одноразового пластика начнется на шесть месяцев раньше, то есть с января 2021 года.

Министерство планирует стимулировать утилизацию пластиковых бутылок из-под воды и напитков. На пластиковые бутылки будет введена плата в несколько евроцентов, и каждый гражданин, который возвращает их, получит эти деньги обратно. Министр сказал, что рынку предоставляется достаточно времени, чтобы избавиться от существующих накопленных одноразовых пластиков, а также подготовиться к новым экологически чистым альтернативам.

"Мы реализуем соответствующую директиву Сообщества об изъятии одноразовых пластиков не только потому, что этого требуют директивы ЕС, но и потому, что глубоко верим в эту политику. Это зеленая политика и политика, направленная на защиту окружающей среды", — сказал Хадзидакис.

Объявляя о начале кампании, Хадзидакис привел цифры, которые показывают масштабы проблемы с пластиком.

Ежегодно в Европе собирается более 26 миллионов тонн пластиковых отходов, из которых менее трети перерабатывается. По данным ЕС, 85% морского мусора — пластик. Пятьдесят процентов морского мусора — одноразовый пластик, а еще 27% — рыболовные снасти.

В Греции используют около одного миллиона пластиковых стаканчиков каждый день, например для кофе, или 350 миллионов пластиковых стаканчиков в год.

Борьба с пластиком

Греция несколько лет назад начала ограничивать потребление пластика. С 1 января 2018 года в стране ввели экологический налог на тонкие одноразовые пластиковые пакеты, чтобы ограничить их потребление как одного из основных средств загрязнения окружающей среды. За каждый пакет требовалось доплатить четыре евроцента. Одновременно государство стимулировало их утилизацию и использование многоразовых пакетов и сумок. В 2019 году одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах подорожали до девяти евроцентов.

Как сообщал РИА Новости бывший первый заместитель министра энергетики и окружающей среды Сократис Фамеллос, потребление полиэтиленовых пакетов в Греции за полтора года снизилось на 80% после того, как с 1 января 2018 года был принят ряд мер по ограничению их потребления и введен экологический налог.

По данным исследования ЕС, до 2010 года в Греции с населением около 11 миллионов человек ежегодно использовали 242 пакета на человека. В 2015 году, согласно данным Института исследований розничной торговли потребительскими товарами (IELKA), в Греции приходилось уже 363 пакета на человека по сравнению со 175 в среднем по ЕС. В 2017 году в Греции использовали около 4,5 миллиарда пакетов каждый год, или около 400 штук в год на человека.

В соответствии с европейскими директивами от 2015 года, власти Греции ставили цель сократить использование пакетов до 90 на человека (на 75%) до конца 2020 года и до 40 (на 90%) до 2025 года.

Пластиковые пакеты, бутылки, стаканчики стали главной экологической проблемой во всем мире — они разлагаются десятки и сотни лет, наносят непоправимый вред морским экосистемам и птицам, загрязняют моря, берега, леса.