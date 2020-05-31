В саратовском селе выявили 101 новый случай COVID-19 в интернате

САРАТОВ, 31 мая - РИА Новости. Еще 101 случай коронавирусной инфекции выявили среди сотрудников и проживающих Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
О заболевании сотрудника интерната сообщал Роспотребнадзор 28 мая.
"В Базарно-Карабулакском районе самое большое количество подтвержденных диагнозов - 101, выявлены в ходе массового обследования сотрудников и проживающих ПНИ в связи с заболеванием одного из сотрудников, у 82 из них заболевание протекает в бессимптомной форме", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати региона.
Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин после того, как очаги COVID-19 были выявлены в двух интернатах. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в интернате села Черкасское возбудили уголовное дело о халатности.
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