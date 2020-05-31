В саратовском селе выявили 101 новый случай COVID-19 в интернате

"В Базарно-Карабулакском районе самое большое количество подтвержденных диагнозов - 101, выявлены в ходе массового обследования сотрудников и проживающих ПНИ в связи с заболеванием одного из сотрудников, у 82 из них заболевание протекает в бессимптомной форме", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати региона.