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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T08:54
https://ria.ru/20200531/1572238777.html
В саратовском селе выявили 101 новый случай COVID-19 в интернате
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В саратовском селе выявили 101 новый случай COVID-19 в интернате

08:54 31.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 31 мая - РИА Новости. Еще 101 случай коронавирусной инфекции выявили среди сотрудников и проживающих Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
О заболевании сотрудника интерната сообщал Роспотребнадзор 28 мая.
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"В Базарно-Карабулакском районе самое большое количество подтвержденных диагнозов - 101, выявлены в ходе массового обследования сотрудников и проживающих ПНИ в связи с заболеванием одного из сотрудников, у 82 из них заболевание протекает в бессимптомной форме", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати региона.
Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин после того, как очаги COVID-19 были выявлены в двух интернатах. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в интернате села Черкасское возбудили уголовное дело о халатности.
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