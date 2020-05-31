В Саратовской области три человека погибли в ДТП с фурой

"По предварительным данным, водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовой автомашиной МАЗ с полуприцепом... В результате ДТП водитель "Лады" и его пассажиры - женщина 1991 года рождения и мужчина 1987 года рождения от полученных травм скончались на месте", - рассказали в пресс-службе.