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2020-05-31T15:21
https://ria.ru/20200531/1572238553.html
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с фурой
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РИА Новости

В Саратовской области три человека погибли в ДТП с фурой

08:42 31.05.2020 (обновлено: 15:21 31.05.2020)
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© Фото : пресс-служба УМВД России по Саратовской областиДТП с фурой и автомобилем Лада Гранта в Саратовской области
ДТП с фурой и автомобилем Лада Гранта в Саратовской области
© Фото : пресс-служба УМВД России по Саратовской области
ДТП с фурой и автомобилем Лада Гранта в Саратовской области. Архивное фото
САРАТОВ, 31 мая — РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с фурой в воскресенье в окрестностях Саратова, в результате три человека погибли, еще один пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 1.10 (0.10 мск) на 278-м километре федеральной автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовском районе области.
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"По предварительным данным, водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовой автомашиной МАЗ с полуприцепом... В результате ДТП водитель "Лады" и его пассажиры - женщина 1991 года рождения и мужчина 1987 года рождения от полученных травм скончались на месте", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что еще одна пассажирка "Лады" 1986 года рождения после ДТП госпитализирована с травмами. ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
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