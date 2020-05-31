Музыкальный онлайн-марафон в поддержку книжных магазинов пройдет в сети

"Мы, как и все, любим музыку, мы продаём хорошие книги о музыке, а некоторые из нас даже их издают. А ещё нам кажется, что музыка и книги лучше всего объединяют людей и помогают всем вместе преодолеть любые обстоятельства. И мы очень хотим, чтобы это странное и сложное время не просто закончилось восстановлением работы книжных магазинов, но и запомнилось событием, которое мы коллективно организуем", - говорится в сообщении.

"Все, кто хоть раз был в маленьком книжном магазине в любой точке мира, знают, что это не просто место, где можно найти хорошие книги или поболтать с продавцом. В мире — а в России в особенности — независимые книжные вырастают на месте сгиба интеллектуальной карты города и выполняют роль точки сборки для локальных сообществ. О том, что нам сегодня нужна помощь, легко забыть в общем потоке плохих новостей. Мы понимаем это, и поэтому напоминаем о себе тем, кому наше существование так же важно, как и нам самим", - добавили организаторы.