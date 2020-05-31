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Культура
2020-05-31T07:48
https://ria.ru/20200531/1572237722.html
Музыкальный онлайн-марафон в поддержку книжных магазинов пройдет в сети
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РИА Новости

Музыкальный онлайн-марафон в поддержку книжных магазинов пройдет в сети

07:48 31.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкКнижный магазин
Книжный магазин
© РИА Новости / Сергей Ермохин
Перейти в фотобанк
Книжный магазин. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Благотворительный музыкальный онлайн-марафон "Редкие виды", вырученные средства от которого пойдут на поддержку книжных магазинов и восстановление после экономических последствий пандемии коронавируса, пройдет в сети в воскресенье, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
"Мы, как и все, любим музыку, мы продаём хорошие книги о музыке, а некоторые из нас даже их издают. А ещё нам кажется, что музыка и книги лучше всего объединяют людей и помогают всем вместе преодолеть любые обстоятельства. И мы очень хотим, чтобы это странное и сложное время не просто закончилось восстановлением работы книжных магазинов, но и запомнилось событием, которое мы коллективно организуем", - говорится в сообщении.
Несколько независимых книжных магазинов приняли решение организовать музыкальный фестиваль "Редкие виды", в котором примут участие Вера Полозкова, Найк Борзов, Рената Литвинова, Галина Юзефович и многие другие. Начало фестиваля запланировано на 13.00, трансляция которого пройдет на официальном сайте мероприятия.
"Все, кто хоть раз был в маленьком книжном магазине в любой точке мира, знают, что это не просто место, где можно найти хорошие книги или поболтать с продавцом. В мире — а в России в особенности — независимые книжные вырастают на месте сгиба интеллектуальной карты города и выполняют роль точки сборки для локальных сообществ. О том, что нам сегодня нужна помощь, легко забыть в общем потоке плохих новостей. Мы понимаем это, и поэтому напоминаем о себе тем, кому наше существование так же важно, как и нам самим", - добавили организаторы.
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