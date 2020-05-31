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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T09:47
https://ria.ru/20200531/1572237521.html
В Кузбассе выявили 25 случаев COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798658_0:0:3012:1695_1036x0_80_0_0_33297df4da8dce97dff36607a03c1895.jpg
РИА Новости

В Кузбассе выявили 25 случаев COVID-19

07:33 31.05.2020 (обновлено: 09:47 31.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
КЕМЕРОВО, 31 мая — РИА Новости. Второй день подряд количество заразившихся коронавирусом в Кузбассе составляет 25 человек, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
В субботу сообщалось, что в Кузбассе было выявлено также 25 новых заразившихся.

"Еще у двадцати пяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 229 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 309 больных коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, по семь новых случаев выявлено в Белово и Кемерово, четыре — в Новокузнецке, по одному в Калтане, Киселевске, Краснобродском, Междуреченске, Тайге, Новокузнецком и Яшкинском районах. Среди новых выздоровевших — три жителя Новокузнецка, двое из Мысков, по одному — из Прокопьевска и Кемерово.
По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлено 545 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 229 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9634 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КиселевскБеловоНовокузнецкКемеровская областьОбщество
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