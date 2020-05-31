В Кузбассе выявили 25 случаев COVID-19

"Еще у двадцати пяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 229 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 309 больных коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.