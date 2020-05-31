Маск: человечество может гордиться запуском Crew Dragon

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Глава SpaceX Илон Маск считает, что человечество может гордиться запуском разработанного его компанией корабля Crew Dragon к Международной космической станции.
"Этот корабль, созданный людьми, для людей, и человечество может гордиться этим достижением. Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь", — заявил Маск в ходе трансляции NASA.
Предприниматель и изобретатель признался, что "его самого переполняют эмоции".
30 мая, 23:33"Роскосмос" поприветствовал запуск Crew Dragon
Маск утверждает, что эта миссия стала "первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетной цивилизацией".
Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Маска с успешным запуском и назвал это событие "триумфальным возвращением к звездам".