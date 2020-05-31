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Маск: человечество может гордиться запуском Crew Dragon
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РИА Новости

Маск: человечество может гордиться запуском Crew Dragon

07:20 31.05.2020 (обновлено: 20:55 31.05.2020)
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© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
© AP Photo / Refugio Ruiz
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Глава SpaceX Илон Маск считает, что человечество может гордиться запуском разработанного его компанией корабля Crew Dragon к Международной космической станции.
В субботу ракета Falcon 9 успешно доставила на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли. На воскресенье запланирована стыковка судна с МКС.

"Этот корабль, созданный людьми, для людей, и человечество может гордиться этим достижением. Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь", — заявил Маск в ходе трансляции NASA.

Предприниматель и изобретатель признался, что "его самого переполняют эмоции".
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Маск утверждает, что эта миссия стала "первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетной цивилизацией".
Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Маска с успешным запуском и назвал это событие "триумфальным возвращением к звездам".
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
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Популярные комментарии
кто нибудь, скажите илону, что он отстал от того что бы этим гордилось человечество лет эдак на 60
31 мая, 07:33
sergeyleshchov
63200322
С 1961 года человечество летает на орбиту, а у него только сейчас гордость проснулась?
31 мая, 07:46
Сергей Чулков
54400113
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